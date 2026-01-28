الشراكة بين الطاقة والصناعة تدعم الابتكار والاستثمار المحلي

11:30 ص

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأربعاء، اتفاقية إطلاق مسار التحول الأخضر لعمليات التسخين الصناعي بين مجموعة مصانع شركتي خيرات الشمال ودجاج الخير، وشركة قوة الصناعة لحلول الطاقة.





وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، خلال توقيع الاتفاقية، التي تمثل انطلاقة مرحلية تُبنى عليها مراحل لاحقة تشمل جميع مصانع المجموعة، أن الاتفاقية تعكس مستوى التعاون القائم بين قطاعي الطاقة والصناعة، بما يسهم في خفض كلف الإنتاج وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، والحد من الأثر البيئي، ودعم توجه المملكة نحو اقتصاد أخضر مستدام.



وقال إن الوزارة تعمل على مشاريع تهدف إلى توفير الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، مشددًا على أهمية توفر الغاز الطبيعي المضغوط والغاز الطبيعي المسال في الأسواق، لما لذلك من عائد إضافي داعم للصناعة الوطنية والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة، لا سيما زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي.



وأوضح أن سعي الوزارة لتشجيع التوجه نحو مشاريع الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي له الدور المهم في تخفيض التكاليف التشغيلية وتحفيز الاستثمار ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، إلى جانب توفير فرص عمل في الشركات المتخصصة بحلول التسخين الصناعي باستخدام الطاقة الشمسية المركزة والكهروضوئية، التي تعد من القطاعات الريادية في الأردن والمنطقة العربية.



من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركتي خيرات الشمال ودجاج الخير الدكتور خيرو المشاقبة، عن شكره وتقديره لوزارة الطاقة على جهودهم الداعمة للصناعة الوطنية من خلال دعم حلول طاقية متقدمة تعزز القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق العالمية.



وأشار إلى قطاع الدواجن المحلي وما يتمتع به من قدرات إنتاجية متقدمة والتزام بأعلى معايير الجودة العالمية، مؤكّدًا أن القطاع بات على مقربة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الدواجن، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد.



بدوره، أكد مدير عام شركة قوة الصناعة لحلول الطاقة الدكتور محمد عفانة، التزام الشركة ضمن مسار يدعم التنمية المجتمعية ويخلق فرص العمل، إضافة إلى منح الأولوية للتوريدات والخدمات من الصناعة المحلية، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشددًا على المضي قدمًا في ترجمة الرؤية الوطنية للطاقة المستدامة إلى مشاريع عملية ذات أثر اقتصادي وبيئي ملموس.



ويعتمد المشروع في مرحلته الأولى على استخدام الطاقة الشمسية المركزة والكهروضوئية لأغراض التسخين الصناعي المباشر بقدرة إجمالية تبلغ (1 ميجاواط)، ليخدم مصنع الأعلاف التابع للمجموعة في المفرق، بوصفه المرحلة الأولى لمسار وطني بيئي–اقتصادي تدريجي يُبنى عليه التوسع ليشمل باقي مصانع المجموعة.

