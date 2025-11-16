الأحد 2025-11-16 11:24 م
 

الشرباتي يحقق "برونزية" التايكواندو بدورة التضامن الإسلامي

الوكيل الإخباري- أحرز لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي اليوم الأحد، الميدالية البرونزية لوزن تحت 82 كغم، ضمن منافسات ‏دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في السعودية بفوزه على اللاعب السعودي علي الخيبري بنتيجة 2-0 في لقاء الميدالية البرونزية.

وتعد هذه الميدالية الثالثة لمنتخب التايكواندو في البطولة، حيث حقق اللاعبان زيد مصطفى وجعفر الداود أمس ميداليتين ذهبيتين.

 
 
