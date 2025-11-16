الشرباتي يحقق "برونزية" التايكواندو بدورة التضامن الإسلامي

الوكيل الإخباري- أحرز لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي اليوم الأحد، الميدالية البرونزية لوزن تحت 82 كغم، ضمن منافسات ‏دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في السعودية بفوزه على اللاعب السعودي علي الخيبري بنتيجة 2-0 في لقاء الميدالية البرونزية.

