الشرطة المجتمعية تنظّم فعالية مرورية توعوية للأطفال في مركز الحسين للسرطان

وجاء تنظيم الفعالية في إطار حرص مديرية الأمن العام على تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وترسيخ قيم التكافل والعطاء، بما يعكس الدور الإنساني والمجتمعي الذي يضطلع به رجال الأمن إلى جانب مهامهم الأمنية.
وتضمّنت الفعالية تقديم عرض مسرحي توعوي هادف، تناول أهمية المحافظة على البيئة والالتزام بالسلوكيات الصحيحة بأسلوب تفاعلي وشيّق يتناسب مع الأطفال، إضافة إلى مشاركة المحطة التوعوية المتنقلة التابعة لإدارة السير والمعهد المروري، والتي قدمت رسائل إرشادية حول السلامة المرورية بطريقة مبسطة ومحببة.
-
أخبار متعلقة
-
الخارجية: نرفض الاتهامات الباطلة بحق السعودية ونؤكد دعمها
-
مذكرة تفاهم بين المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة والمركز الأردني للتصميم والتطوير
-
ارتفاع مبيعات "الكهرباء الوطنية" 2.2% حتى نهاية حزيران 2026
-
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى المملكة المتحدة
-
المساعد للإدارة والقوى البشرية يزور مركز تدريب خدمة العلم/ شويعر
-
بدء مهرجان العسل الأردني الثاني غدا الأربعاء
-
حملة أمنية كبيرة تطيح بأكبر سارق للمياه في العقبة
-
العيسوي يستقبل وفدا من جماعة عمان لحوارات المستقبل ويؤكد أهمية حماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها