الشرطة المجتمعية تنظّم فعالية مرورية توعوية للأطفال في مركز الحسين للسرطان

02:23 م

الوكيل الإخباري- نظّمت الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع إدارة السير والمعهد المروري، فعالية مرورية توعوية للأطفال في مركز الحسين للسرطان، بهدف نشر الوعي المروري بين الأطفال المرضى وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم وقلوب أسرهم. اضافة اعلان





وجاء تنظيم الفعالية في إطار حرص مديرية الأمن العام على تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وترسيخ قيم التكافل والعطاء، بما يعكس الدور الإنساني والمجتمعي الذي يضطلع به رجال الأمن إلى جانب مهامهم الأمنية.



وتضمّنت الفعالية تقديم عرض مسرحي توعوي هادف، تناول أهمية المحافظة على البيئة والالتزام بالسلوكيات الصحيحة بأسلوب تفاعلي وشيّق يتناسب مع الأطفال، إضافة إلى مشاركة المحطة التوعوية المتنقلة التابعة لإدارة السير والمعهد المروري، والتي قدمت رسائل إرشادية حول السلامة المرورية بطريقة مبسطة ومحببة.







