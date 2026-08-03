الشرطة المجتمعية تنفذ برنامجا توعويا لأطفال قرية "SOS " في إربد

واشتمل البرنامج الذي قدمه ضباط مختصون من الإدارات المعنية حول الجريمة الإلكترونية وكيفية تجنب الوقوع كضحية لها، على مخاطر آفة المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، والتنمر، إضافة الى التوعية المرورية ومحاكاة واقعية وعملية للمحطة المرورية الرقمية التي تسهم في تعزيز إدراكهم للمخاطر المرورية وسبل الوقاية منها.
كما اشتمل على عروض مسرحية من قبل فريق المسرح الشرطي التابع للشرطة المجتمعية وزيارة ميدانية لمديرية دفاع مدني غرب إربد بهدف للاطلاع على طبيعة عمل المرتبات ودورهم في تقديم الخدمة الإنسانية الفضلى للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية.
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