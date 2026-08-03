الإثنين 2026-08-03 07:06 م

الشرطة المجتمعية تنفذ برنامجا توعويا لأطفال قرية "SOS " في إربد

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الشرطة المجتمعية تنفذ برنامجا توعويا لأطفال قرية "SOS " في إربد
 
الإثنين، 03-08-2026 06:56 م

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية الأمن العام من خلال مختلف تشكيلاتها، محاضرات توعوية وإرشادية لأطفال قرية (SOS) فرع إربد، وذلك ضمن المحور الوقائي والتوعوي الذي تنتهجه مديرية الأمن العام في تعزيز ثقافة الوقاية والوعي الأمني لكافة شرائح وفئات المجتمع، لاسيما هذه الفئة وبما يسهم في خلق جيل واع محصن فكريا وسلوكيا ومجتمعيا للوصول إلى منظومة الأمن الشامل.

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واشتمل البرنامج الذي قدمه ضباط مختصون من الإدارات المعنية حول الجريمة الإلكترونية وكيفية تجنب الوقوع كضحية لها، على مخاطر آفة المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، والتنمر، إضافة الى التوعية المرورية ومحاكاة واقعية وعملية للمحطة المرورية الرقمية التي تسهم في تعزيز إدراكهم للمخاطر المرورية وسبل الوقاية منها.


كما اشتمل على عروض مسرحية من قبل فريق المسرح الشرطي التابع للشرطة المجتمعية وزيارة ميدانية لمديرية دفاع مدني غرب إربد بهدف للاطلاع على طبيعة عمل المرتبات ودورهم في تقديم الخدمة الإنسانية الفضلى للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية.

 
 


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