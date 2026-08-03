الشرطة المجتمعية تنفذ برنامجا توعويا لأطفال قرية "SOS " في إربد

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية الأمن العام من خلال مختلف تشكيلاتها، محاضرات توعوية وإرشادية لأطفال قرية (SOS) فرع إربد، وذلك ضمن المحور الوقائي والتوعوي الذي تنتهجه مديرية الأمن العام في تعزيز ثقافة الوقاية والوعي الأمني لكافة شرائح وفئات المجتمع، لاسيما هذه الفئة وبما يسهم في خلق جيل واع محصن فكريا وسلوكيا ومجتمعيا للوصول إلى منظومة الأمن الشامل.

اضافة اعلان



واشتمل البرنامج الذي قدمه ضباط مختصون من الإدارات المعنية حول الجريمة الإلكترونية وكيفية تجنب الوقوع كضحية لها، على مخاطر آفة المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، والتنمر، إضافة الى التوعية المرورية ومحاكاة واقعية وعملية للمحطة المرورية الرقمية التي تسهم في تعزيز إدراكهم للمخاطر المرورية وسبل الوقاية منها.