 
الخميس 2024-11-07 10:10 ص
 

الشرمان والكايد وأبو ظاهر.. استشهدوا في هذا اليوم

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 07-11-2024 10:02 ص

الوكيل الإخباري - نشرت صفحة صرح الشهيد الأردني على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك" أسماء الشهداء الذين استشهدوا في هذا اليوم 7 تشرين الثاني.

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والشهداء الذين نشرت أسماءهم الصفحة هم:

 

- النقيب محمد عبدالغني سليم الشرمان الذين استشهد عام 2018

 

- الجندي ياسين عبدي حسين عبد الكايد 1948 الذي استشهد عام 1948

 

- الجندي عبدالعزيز أحمد أبو ظاهر الذي استشهد عام 1048

 
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