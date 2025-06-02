الشريدة يؤدي اليمين القانونية أمام الملك

الوكيل الإخباري- أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، ناصر الشريدة بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى اليابان.

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