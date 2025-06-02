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الشريدة يؤدي اليمين القانونية أمام الملك

الشريدة يؤدي اليمين القانونية أمام الملك
الشريدة يؤدي اليمين القانونية أمام الملك
 
الإثنين، 02-06-2025 04:10 م

الوكيل الإخباري-    أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، ناصر الشريدة بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى اليابان.

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وحضر مراسم أداء اليمين، التي جرت في قصر بسمان الزاهر، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

 
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