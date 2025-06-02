الشريدة يؤدي اليمين القانونية أمام الملك

وحضر مراسم أداء اليمين، التي جرت في قصر بسمان الزاهر، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
-
أخبار متعلقة
-
نقابة التخليص: تمديد فترة الاعفاء من غرامات القضايا الجمركية خطوة إيجابية
-
ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران
-
"تنشيط السياحة" تنظّم ورشة عمل في العراق لتعزيز التعاون السياحي
-
وزارة للصحة تنظيم يوما علميا حول التصلب اللويحي
-
بلدية لواء الطيبة تطلق خدمة إلكترونية لتنظيم طلبات جمع مخلفات الأضاحي
-
الديوان الملكي يعزي آل خزنة كاتبي
-
الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء
-
وزارة الاوقاف تعلن موعد صلاة العيد