الشلبي يتابع تأسيس جمعية تعاونية في "جبل بني حميدة"

الوكيل الإخباري- تابع مدير عام المؤسسة التعاونية، عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأربعاء، في مقر مركز تنمية المجتمع المحلي في منطقة "جبل بني حميدة" بمحافظة مأدبا، إجراءات إنشاء جمعية تعاونية لسيدات المجتمع اللواتي تلقين دورات تدريبية في المركز.

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وقال الشلبي، إن الزيارة جاءت تنفيذاً لمخرجات زيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، للمركز أخيرًا، ولقائه بعدد من خريجات المركز للمساعدة في إيجاد مصادر دخل وتشغيل للمتدربات فيه، والمساهمة في تنمية المنطقة.