الشواربة: الاحتفال بيوم المدينة العربية يجسد التزامنا برفاهية المواطنين

الوكيل الإخباري- أكد أمين عمان الكبرى رئيس المنتدى العربي للمدن الذكية، الدكتور يوسف الشواربة، أن الاحتفال بيوم المدينة العربية يجسد التزام المدن العربية بالتنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المواطنين.

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وأشار إلى أن اختيار شعار "مدن مرنة قادرة على الصمود" لهذا العام يعكس رؤية استشرافية لمواجهة التحديات المتسارعة، مشيداً بجهود منظمة المدن العربية في ترجمة هذه الرؤية إلى مبادرات وبرامج تدعم المدن العربية في التكيف مع التغيرات وتعزيز استقرارها.



وأضاف الشواربة أن التعاون بين المدن العربية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات هو مفتاح الارتقاء بالمدن وتحقيق تنمية حضرية متكاملة، مؤكدا التزام أمانة عمان الكبرى بالمساهمة الفاعلة في هذه الجهود، من خلال استضافة مؤسسات حيوية تدعم التحول الرقمي والاستدامة الحضرية.



وقدم التهنئة باسم مجلس أمانة عمّان والعمانيين بمناسبة يوم المدينة العربية الذي يصادف اليوم السبت 15 آذار 2025 تحت شعار "مدن مرنه قادرة على الصمود" ، مشيداً بالدور الهام الذي تقوم به الأجهزة المتخصصة التابعة للمنظمة.



من جهته، أوضح الأمين العام لمنظمة المدن العربية، المهندس عبد الرحمن العصفور، أن الاحتفالية تتزامن مع ذكرى تأسيس المنظمة عام 1967، مشيراً إلى أن النمو السكاني السريع والتوسع الحضري المتزايد يتطلبان بناء مدن أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والاقتصادية والاجتماعية.



ولفت إلى أن منظمة المدن العربية تبنت عدة مبادرات لتعزيز مرونة المدن، من بينها "الإعلان الوزاري نحو مدن مرنة" الصادر عام 2021، ومبادرة "جعل المدن قادرة على الصمود 2030"، التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR).



وأشار العصفور إلى أن المدن المرنة تعتمد على التخطيط الحضري المستدام، البنية التحتية القوية، التنوع الاقتصادي، وإشراك المجتمع والتكنولوجيا الذكية، مما يعزز قدرتها على مواجهة الأزمات وتقليل الأضرار وتسريع عملية التعافي. كما استعرض دور المؤسسات المتخصصة التابعة للمنظمة، مثل المعهد العربي لإنماء المدن في الرياض، وجائزة المدن العربية في قطر، ومركز البيئة في دبي، والمنتدى العربي للمدن الذكية في عمان، ومؤسسة التراث والمدن التاريخية في تونس.



واكد أن هذه المؤسسات تشكل رافداً مهماً لدعم التنمية الحضرية وتعزيز الابتكار في المدن العربية.