الشواربة: خطة لسداد مديونية أمانة عمّان خلال 10 سنوات

الوكيل الإخباري- كشف رئيس لجنة أمانة عمّان يوسف الشواربة أن هناك خطة استراتيجية لسداد مديونية الأمانة خلال 10 سنوات. اضافة اعلان





وقال الشواربة خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن الأمانة ستعمل على الاستفادة من المشاريع الاستثمارية وعدم الاستدانة بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.



وأضاف أن 70% من ديون الأمانة المقدرة بنحو مليار دينار بسبب الاستملاكات.



وأشار الشواربة إلى أن الأمانة ستطرح عطاء لإدارة النفايات وجمعها داخل حدود العاصمة، وستكون هذه المهمة من مسؤولية شركة رؤية عمّان.

