الأحد 2026-01-11 03:21 م

الشواربة: خطة لسداد مديونية أمانة عمّان خلال 10 سنوات

و
أرشيفية
 
الأحد، 11-01-2026 01:41 م
الوكيل الإخباري- كشف رئيس لجنة أمانة عمّان يوسف الشواربة أن هناك خطة استراتيجية لسداد مديونية الأمانة خلال 10 سنوات.اضافة اعلان


وقال الشواربة خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن الأمانة ستعمل على الاستفادة من المشاريع الاستثمارية وعدم الاستدانة بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن 70% من ديون الأمانة المقدرة بنحو مليار دينار بسبب الاستملاكات.

وأشار الشواربة إلى أن الأمانة ستطرح عطاء لإدارة النفايات وجمعها داخل حدود العاصمة، وستكون هذه المهمة من مسؤولية شركة رؤية عمّان. 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الأمانة تحكم قبضتها على ملقي النفايات بتشغيل كاميرات المراقبة في عمّان

ع

فيديو منوع مشهد ساحر: سماء مدينة برمنجهام البريطانية تتحول الى اللون الوردي اثر عاصفة ثلجية

إدارة السير تضبط السائق المتسبب بحادث أربع مركبات في الجاردنز

خاص بالوكيل إدارة السير تضبط السائق المتسبب بحادث أربع مركبات في الجاردنز

ع

فيديو منوع متداول: أداة تُستخدم لتضييق البنطال دون تغيير مقاساته

ت

أخبار محلية أمسية ثقافية في اتحاد الكتاب لقراءات نصوص نثرية وخواطر أدبية

ا

فيديو منوع بكاء خطيب المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري عند حديثه عن الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم

ب

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ل

شؤون برلمانية المصري يشيد بعمليات سلاح الجو الملكي ويؤكد دعم القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب



 






الأكثر مشاهدة