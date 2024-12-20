الشواربة: عدد سكان العاصمة زاد أكثر من 100% في ربع قرن

وقال الشواربة خلال استضافته عبر التلفزيون الاردني الجمعة، إن عدد سكان عمان ازداد أكثر من الضعف خلال 25 عاما، موضحان أن عدد السكان في عام 2000 كان نحو مليون ونصف، وارتفع اليوم إلى 4.5 مليون نسمة أي أكثر من 100%.
وأضاف أنه خلال هذه الفترة ضخت أمانة عمان الكبرى نحو ملياري دينار للبنية التحتية من طرق وجسور وانفاق وحدائق ومرافق عامة مختلفة.
وقال الشواربة، إن الحكومة تعمل من خلال وزارة النقل على إعداد الدراسات لربط الباص السريع بمدينتي السلط ومأدبا.
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