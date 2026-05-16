الشواربة: عمّان تتحرك بخطط ذكية نحو مدينة أكثر استدامة وجودة حياة

وقال الشواربة خلال مشاركته في فعاليات منتدى "تواصل 2026 رؤى لفرص الغد" إن أمانة عمّان تعمل على تطوير البنية التحتية وتحسين الواقع المروري، والتوسع في الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمة وسرعة الإنجاز ورفع كفاءة العمل البلدي.
وأشار إلى أن عمّان تشهد تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية والخدمية في مختلف مناطق العاصمة، تشمل تطوير الطرق والتقاطعات والمرافق العامة والحدائق، إلى جانب مشاريع النقل العام والحلول المرورية الذكية التي تسهم في التخفيف من الازدحامات وتحسين انسيابية الحركة.
وأضاف أن الأمانة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار والتنمية الحضرية من خلال تهيئة بيئة جاذبة للمشاريع وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن العمل البلدي الحديث لم يعد يقتصر على الخدمات التقليدية، بل أصبح شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة.
وشهد المنتدى جلسات وفعاليات متخصصة ناقشت قضايا الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستثمار والإعلام والتنمية المستدامة، إضافة إلى مستقبل المدن الذكية وتمكين الشباب وريادة الأعمال، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن القطاعين العام والخاص، وسط حضور واسع من المهتمين وصناع القرار.
وجاءت مشاركة الشواربة ضمن التغطية المباشرة لفعاليات المنتدى، حيث جرى تسليط الضوء على أبرز الرؤى والمبادرات الهادفة إلى استشراف فرص المستقبل وتعزيز مسارات التنمية والتحديث في الأردن.
