الشواربة: عمّان لم ولن تغرق

وأضاف الشواربة أنه بعد كل منخفض جوي يتم رصد جميع الحالات التي تواجهها الأمانة، لا سيما ارتفاع منسوب المياه في عدد من المواقع، حيث تبدأ الفرق المختصة بدراسة أماكن تجمع المياه بهدف وضع حلول جذرية تحول دون تكرارها مستقبلا.
وبيّن أن العاصمة عمّان شهدت مؤخرا ارتفاعا في منسوب المياه في أكثر من موقع، حيث تلقت غرفة عمليات أمانة عمّان نحو 33 بلاغا تم التعامل معها بشكل فوري، لافتا إلى أن بعض هذه الحالات تكون مؤقتة، في حين أن حالات أخرى تحتاج إلى حلول جذرية ودائمة.
