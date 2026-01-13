الشواربة: عمّان لم ولن تغرق

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى، يوسف الشواربة، الثلاثاء، إنّ الأمانة تتعامل في كل موسم مطري مع حالات طوارئ مختلفة، مشيرا إلى أن الهطولات المطرية في الآونة الأخيرة أصبحت شديدة وغير معتادة.

وأضاف الشواربة أنه بعد كل منخفض جوي يتم رصد جميع الحالات التي تواجهها الأمانة، لا سيما ارتفاع منسوب المياه في عدد من المواقع، حيث تبدأ الفرق المختصة بدراسة أماكن تجمع المياه بهدف وضع حلول جذرية تحول دون تكرارها مستقبلا.



وبيّن أن العاصمة عمّان شهدت مؤخرا ارتفاعا في منسوب المياه في أكثر من موقع، حيث تلقت غرفة عمليات أمانة عمّان نحو 33 بلاغا تم التعامل معها بشكل فوري، لافتا إلى أن بعض هذه الحالات تكون مؤقتة، في حين أن حالات أخرى تحتاج إلى حلول جذرية ودائمة.