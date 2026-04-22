الشواربة: منظومة الرقابة الإلكترونية ليست اختراعًا جديدًا

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة أمانة عمّان، يوسف الشواربة، الأربعاء، إن منظومة الرقابة الإلكترونية في المدينة ليست اختراعا جديدا وهي تشمل جوانب عدة منها مخالفات السير.

وأضاف أن منظومة الرقابة جزء من نظام متكامل لإدارة المدينة، ولا تقتصر على ضبط المخالفات المرورية، بل تشمل تعزيز السلامة العامة ومراقبة الخدمات، مؤكدًا أن هذه الأنظمة تسهم في الحد من الحوادث.



وشدد على أن الهدف من هذه الإجراءات حماية المواطنين وتحسين جودة الحياة في العاصمة، داعيًا إلى الالتزام بقواعد السير بما يحقق السلامة للجميع.



وتساءل الشواربة "لما لا مخالفات السير ؟ إن كنا نسطيع ضبط سلوكنا كمواطنين وهذا موجود بكل مدن العالم".



وأكد أن الرادارات ليست جديدة وموجودة منذ سنوات في عمان وتساءل الشواربة هل ضبط السرعة التي تؤدي لقتل الانسان تضيق على المواطن؟ وهل الوقوف بشكل يعيق الطريق يضيق على المواطن؟

وكانت أمانة عمّان الكبرى قد بدأت، اعتبارًا من الأحد، تشغيل رادارات ضبط المخالفات المرورية في عدد من الشوارع الرئيسة ضمن حدودها، وذلك في إطار سعيها لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.



وأكد أن الرقابة الإلكترونية أسهمت في خفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة تزيد على 12%.