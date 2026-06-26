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الشواربة نائباً لرئيس منظمة المدن المتحدة العالمية (UCLG) عن منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا

الشواربة نائباً لرئيس منظمة المدن المتحدة العالمية (UCLG) عن منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا
الشواربة نائباً لرئيس منظمة المدن المتحدة العالمية (UCLG) عن منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا
 
الجمعة، 26-06-2026 07:25 م
الوكيل الإخباري-  تم تعيين رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة نائباً لرئيس منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية (UCLG)عن منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، للفترة 2026-2029،  وذلك بعد إجراء انتخابات الهيئة الرئاسية للمنظمة، التي اقيمت ضمن أعمال مؤتمر منظمة المدن و الحكومات المحلية ومؤتمر القمة العالمي للقيادات المحلية والإقليمية الذي عُقد في مدينة طنجة المغربية.اضافة اعلان


 وجاء تعيين الشواربة، الذي يشغل حاليا منصب الرئيس المشارك لمنظمة UCLG MEWA،  تقديرا لقيادته المتميزة، والتزامه الراسخ بدعم التنمية الحضرية المستدامة، وجهوده المتواصلة في تعزيز التعاون بين الإدارات المحلية في المنطقة.

و أسفرت انتخابات الهيئة الرئاسية للقيادة الجديدة للمنظمة عن انتخاب رئيس بلدية قونية الكبرى أوغور إبراهيم ألتاي رئيساً للمنظمة للفترة الممتدة من 2026-2029، وتعيين بيكي ستوفايل رئيس جمعية الإدارات المحلية في جنوب إفريقيا، وآيسن نيكولاييف رئيس جمهورية ساخا، و يان فان زانن رئيس بلدية لاهاي، وكريستيان زامورا رئيس بلدية كوينكا، بالإضافة إلى بيري فربانوفيتش رئيس بلدية كيتشنر، رؤساء مشاركين. 

كما ضمت الهيئة الرئاسية الجديدة للمنظمة رئيسة جهة نواكشوط فاطمة عبد المالك كرئيسةً للجنة الدائمة للمساواة بين الجنسين في المنظمة، و رئيسة بلدية الرباط فاتيحة المودني أمين لصندوق منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية العالمية للدورة الحالية.
 
 


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