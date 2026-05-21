الشواربة والسفير الجورجي يبحثان تعزيز التعاون بين عمّان وتبليسي

وناقش الجانبان آليات توسيع آفاق التعاون والشراكة بين عمّان وتبليسي في كافة مجالات العمل البلدي المشترك.
وأشاد الشواربة بالعلاقات الأردنية الجورجية القائمة على التعاون المستمر، مؤكداً حرص أمانة عمّان على تعزيز العلاقات الثنائية ودعم مجالات العمل المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين.
وشدد على أهمية التعاون بين عمّان وتبليسي في كافة مجالات العمل المشتركة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، والارتقاء بجودة حياة المواطنين.
بدوره، ثمّن السفير الجورجي الجهود التي تبذلها أمانة عمّان في تعزيز الشراكات مع المدن الصديقة، مشيداً بمستوى التطور الذي وصلت إليه عمّان في المجالات البلدية والعمرانية والثقافية، وبخطط الأمانة ومشاريعها في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمدينة عمّان ومواطنيها.
