الشواربة يؤكد متابعة الحالة العامة للعبارات ومواقع تصريف مياه

وأوعز الشواربة بضرورة رصد كافة الشوارع الرئيسية والفرعية ضمن أحياء مناطق عمان، ومتابعة الحالة العامة لمداخل ومخارج العبارات والعبارات الصندوقية، ومواقع تصريف مياه الأمطار، والقنوات المكشوفة بالجسور والأنفاق، على مدار الساعة، وذلك لتجنب أي إعاقة لحركة المرور.
كما أكد على ضرورة الاستجابة السريعة للملاحظات والشكاوى التي تصل إلى غرفة الطوارئ من خلال التنسيق الميداني الفعّال بين مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الأمانة تضع كافة إمكانياتها لخدمة عمان، والحفاظ على البنية التحتية، والانسيابية المرورية، وضمان سلامة المواطنين.
كما تفقد الشواربة مركز التحكم المروري، حيث اطلع على الأنظمة الذكية لمراقبة حركة السير، من خلال شاشات وحدة التحكم المروري، واستمع إلى شرح مفصل عن الحركة المرورية على كافة التقاطعات والطرق والأنفاق والميادين الرئيسية في العاصمة، حيث إن تطوير المنظومة المرورية يعد أولوية لرفع كفاءة النقل وتحقيق الانسيابية في الشوارع الحيوية.
-
أخبار متعلقة
-
بلاغ حول إطلاق عيارات نارية في نفق الدوار الرابع.. والأمن يحقق
-
تنظيم ماراثون الابتكار بجامعة آل البيت
-
مبادرة بعنوان "الاستخدام الآمن للمدافئ" بكلية عجلون
-
بيان صادر عن الأردن و20 دولة حول اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال"
-
بلدية شيحان ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض
-
إنفاق 500 مليون دولار على مشاريع مياه وصرف الصحي في 2025
-
يوم تراثي لإحياء الأكلات الشعبية في عجلون
-
وزير الثقافة يطلق المرحلة الأولى من مشروع متحف مدرسة حمود