السبت 2025-12-27 10:26 م

الشواربة يؤكد متابعة الحالة العامة للعبارات ومواقع تصريف مياه

جانب من الزيارة
السبت، 27-12-2025 09:05 م

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة، السبت، عددًا من مناطق أمانة عمان، وغرفة الطوارئ الرئيسية في تلاع العلي، ومركز التحكم المروري، يرافقه مدير المدينة أحمد الملكاوي، حيث اطلع على جاهزية كوادر الأمانة في التعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

وأوعز الشواربة بضرورة رصد كافة الشوارع الرئيسية والفرعية ضمن أحياء مناطق عمان، ومتابعة الحالة العامة لمداخل ومخارج العبارات والعبارات الصندوقية، ومواقع تصريف مياه الأمطار، والقنوات المكشوفة بالجسور والأنفاق، على مدار الساعة، وذلك لتجنب أي إعاقة لحركة المرور.


كما أكد على ضرورة الاستجابة السريعة للملاحظات والشكاوى التي تصل إلى غرفة الطوارئ من خلال التنسيق الميداني الفعّال بين مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الأمانة تضع كافة إمكانياتها لخدمة عمان، والحفاظ على البنية التحتية، والانسيابية المرورية، وضمان سلامة المواطنين.


كما تفقد الشواربة مركز التحكم المروري، حيث اطلع على الأنظمة الذكية لمراقبة حركة السير، من خلال شاشات وحدة التحكم المروري، واستمع إلى شرح مفصل عن الحركة المرورية على كافة التقاطعات والطرق والأنفاق والميادين الرئيسية في العاصمة، حيث إن تطوير المنظومة المرورية يعد أولوية لرفع كفاءة النقل وتحقيق الانسيابية في الشوارع الحيوية.

 
 


