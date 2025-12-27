الشواربة يؤكد متابعة الحالة العامة للعبارات ومواقع تصريف مياه

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة، السبت، عددًا من مناطق أمانة عمان، وغرفة الطوارئ الرئيسية في تلاع العلي، ومركز التحكم المروري، يرافقه مدير المدينة أحمد الملكاوي، حيث اطلع على جاهزية كوادر الأمانة في التعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

وأوعز الشواربة بضرورة رصد كافة الشوارع الرئيسية والفرعية ضمن أحياء مناطق عمان، ومتابعة الحالة العامة لمداخل ومخارج العبارات والعبارات الصندوقية، ومواقع تصريف مياه الأمطار، والقنوات المكشوفة بالجسور والأنفاق، على مدار الساعة، وذلك لتجنب أي إعاقة لحركة المرور.



كما أكد على ضرورة الاستجابة السريعة للملاحظات والشكاوى التي تصل إلى غرفة الطوارئ من خلال التنسيق الميداني الفعّال بين مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الأمانة تضع كافة إمكانياتها لخدمة عمان، والحفاظ على البنية التحتية، والانسيابية المرورية، وضمان سلامة المواطنين.