الشواربة يتفقد دائرة الرقابة الصحية والمهنية

وأكد الشواربة خلال الزيارة أهمية تأهيل مبنى الدائرة وتطوير مرافقه بما يواكب تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل، مع التركيز على تسهيل وصول ذوي الإعاقة وتمكينهم من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بما يعكس التزام الأمانة بمبادئ العدالة وإتاحة الخدمات للجميع.
وأشار إلى أهمية دعم وتطوير الشراكات الخارجية لمختبرات الدائرة بهدف تعزيز قدراتها الفنية، والعمل على تطوير منظومة مختبرات فحص العينات الغذائية والمياه وفق أحدث التقنيات والمراجع المعتمدة، إضافة إلى تجهيز المختبرات بأحدث الأنظمة الفنية والتقنية، بما في ذلك أنظمة المراقبة والكاميرات وأنظمة إدارة المختبرات، لضمان أعلى مستويات الدقة والموثوقية في الفحوصات.
-
أخبار متعلقة
-
حملة تبرع بالدم في إربد غدا
-
وزير العمل يبحث زيادة الاستفادة من الكفاءات الأردنية في السوق القطري
-
محافظ الزرقاء يؤكد ضرورة التزام التجار بسلامة الغذاء وجودته
-
الشواربة يوجه برفع الجاهزية وزيادة إنتاج اللحوم والدواجن استعدادا لشهر رمضان
-
إطلاق مسابقة "مقرئ الطلبة الوافدين" لتلاوة القرآن
-
15 مليون دينار موازنة بلدية مادبا بدون عجز
-
الأمن العام يحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في أقاليم المملكة
-
المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة تنظم اليوم العلمي السنوي الثاني