الشواربة يتفقد دائرة الرقابة الصحية والمهنية

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى يوسف الشواربة، الاثنين، دائرة الرقابة الصحية والمهنية، واطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين ضمن خطط الأمانة لتطوير منظومة الرقابة الصحية والمهنية والارتقاء بجودة الخدمات.

وأكد الشواربة خلال الزيارة أهمية تأهيل مبنى الدائرة وتطوير مرافقه بما يواكب تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل، مع التركيز على تسهيل وصول ذوي الإعاقة وتمكينهم من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بما يعكس التزام الأمانة بمبادئ العدالة وإتاحة الخدمات للجميع.