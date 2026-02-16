الإثنين 2026-02-16 06:12 م

الشواربة يتفقد دائرة الرقابة الصحية والمهنية

الإثنين، 16-02-2026 05:38 م

الوكيل الإخباري-   تفقد رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى يوسف الشواربة، الاثنين، دائرة الرقابة الصحية والمهنية، واطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين ضمن خطط الأمانة لتطوير منظومة الرقابة الصحية والمهنية والارتقاء بجودة الخدمات.

وأكد الشواربة خلال الزيارة أهمية تأهيل مبنى الدائرة وتطوير مرافقه بما يواكب تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل، مع التركيز على تسهيل وصول ذوي الإعاقة وتمكينهم من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بما يعكس التزام الأمانة بمبادئ العدالة وإتاحة الخدمات للجميع.


وأشار إلى أهمية دعم وتطوير الشراكات الخارجية لمختبرات الدائرة بهدف تعزيز قدراتها الفنية، والعمل على تطوير منظومة مختبرات فحص العينات الغذائية والمياه وفق أحدث التقنيات والمراجع المعتمدة، إضافة إلى تجهيز المختبرات بأحدث الأنظمة الفنية والتقنية، بما في ذلك أنظمة المراقبة والكاميرات وأنظمة إدارة المختبرات، لضمان أعلى مستويات الدقة والموثوقية في الفحوصات.

 
 


