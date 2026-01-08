الشواربة يتفقد مديرية تكنولوجيا المعلومات بالأمانة

واطلع على آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص تمديد قراره المتعلق بمنح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، وضريبة المعارف، ومساهمة الصرف الصحي وبدل التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، والإيجارات وعوائدها المستحقة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى حتى نهاية دوام يوم 31-3-2026.
وأكد الشواربة ضرورة تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتسخير الإمكانيات التقنية والتكنولوجية كافة لضمان ديمومة الخدمات وكفاءتها.
-
أخبار متعلقة
-
رسميا...إطلاق نظام معلومات سوق العمل
-
العيسوي: رؤية الملك التحديثية تمضي بثقة نحو ترسيخ الدولة وتعزيز الاقتصاد
-
منظمة أكاديمية إيطالية تبحث استقدام خريجي تمريض "اليرموك"
-
الانتهاء من كتابة فقرات "بنوك الأسئلة" للصف الحادي عشر في 4 مباحث
-
الملك يستقبل كوستا ولاين في قصر الحسينية
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
-
وزير الداخلية يلتقي رؤساء الادارة العامة في المحافظات
-
رئيس المجلس الأوروبي: قمّة عمّان محطة لتعميق الشراكة مع الأردن