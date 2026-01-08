الخميس 2026-01-08 03:23 م

الشواربة يتفقد مديرية تكنولوجيا المعلومات بالأمانة

الخميس، 08-01-2026 03:04 م

الوكيل الإخباري-    تفقد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الخميس، سير العمل في مديرية تكنولوجيا المعلومات بعد تفعيل تقديم الخدمات إلكترونيا وتحديث البيانات لغايات فتح حسابات السنة المالية الجديدة 2026.

واطلع على آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص تمديد قراره المتعلق بمنح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، وضريبة المعارف، ومساهمة الصرف الصحي وبدل التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، والإيجارات وعوائدها المستحقة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى حتى نهاية دوام يوم 31-3-2026.


وأكد الشواربة ضرورة تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتسخير الإمكانيات التقنية والتكنولوجية كافة لضمان ديمومة الخدمات وكفاءتها.

 
 


