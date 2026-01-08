الشواربة يتفقد مديرية تكنولوجيا المعلومات بالأمانة

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الخميس، سير العمل في مديرية تكنولوجيا المعلومات بعد تفعيل تقديم الخدمات إلكترونيا وتحديث البيانات لغايات فتح حسابات السنة المالية الجديدة 2026.

واطلع على آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص تمديد قراره المتعلق بمنح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، وضريبة المعارف، ومساهمة الصرف الصحي وبدل التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، والإيجارات وعوائدها المستحقة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى حتى نهاية دوام يوم 31-3-2026.