الشواربة يجري تنقلات إدارية بين رؤساء الأقسام في أمانة عمّان

وبحسب القرار، جاءت التنقلات استناداً إلى متطلبات العمل ووفقاً لنظام موظفي أمانة عمّان الكبرى وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف، وبناءً على تنسيب مدير المدينة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مرونة العمل الإداري وتوزيع الكفاءات بشكل يواكب احتياجات الأمانة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
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