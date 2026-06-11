الخميس 2026-06-11 04:33 م

الشواربة يجري تنقلات إدارية بين رؤساء الأقسام في أمانة عمّان

أمانة عمّان الكبرى
أمانة عمّان الكبرى
 
الخميس، 11-06-2026 02:54 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   أجرى رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى، الدكتور  يوسف الشواربة، تنقلات إدارية شملت عدداً من رؤساء الأقسام في أمانة عمّان، وذلك في إطار إعادة تنظيم العمل ورفع كفاءة الأداء داخل مختلف المديريات.

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وبحسب القرار، جاءت التنقلات استناداً إلى متطلبات العمل ووفقاً لنظام موظفي أمانة عمّان الكبرى وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف، وبناءً على تنسيب مدير المدينة.


وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مرونة العمل الإداري وتوزيع الكفاءات بشكل يواكب احتياجات الأمانة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وجاءت التنقلات على النحو التالي : 

 


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