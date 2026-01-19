الإثنين 2026-01-19 03:33 م

الشواربة يستعرض خطط الأمانة ومشاريعها أمام السفير الهنغاري

الشواربة يستعرض خطط الأمانة ومشاريعها أمام السفير الهنغاري
الشواربة يستعرض خطط الأمانة ومشاريعها أمام السفير الهنغاري
 
الإثنين، 19-01-2026 01:53 م
الوكيل الإخباري-  التقى رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة في مكتبه، اليوم الثلاثاء ، سفير جمهورية هنغاريا لدى المملكة الأردنية الهاشمية بيتر جولت ياكاب ، وبحث معه سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك.اضافة اعلان


وأشاد الشواربة بالعلاقات الأردنية الهنغارية القائمة على التعاون المستمر، مؤكدا على حرص أمانة عمان على تعزيز العلاقات الثنائية ودعم مجالات العمل المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين .

واستعرض الشواربة خلال اللقاء خطط الأمانة ومشاريعها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وشدد على أهمية التعاون بين عمان و بودابست في كافة مجالات العمل البلدي المشتركة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة ، وتحسين جودة حياة المواطنين .

بدوره ثمن السفير ياكاب ، الجهود التي تبذلها أمانة عمان في تعزيز الشراكات مع المدن الصديقة،  مشيدا بمستوى التطور الذي وصلت إليه عمان في المجالات البلدية والعمرانية والثقافية، وبخطط الأمانة و مشاريعها في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمدينة عمّان ومواطنيها .
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أسواق ومال تركيا.. تراجع ملحوظ في أسعار المنازل

بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الروسي

عربي ودولي بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الروسي

ل

شؤون برلمانية "المالية النيابية" تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بالجامعات

ب

أخبار محلية صيادلة يوجّهون إنذارًا عدليًا لمجلس نقابتهم

ق

فيديو منوع متداول: آلة بسيطة لإعداد عصير البطيخ الطازج

ل

أسواق ومال البورصات الأوروبية تتلون بالأحمر بعد تهديدات ترامب

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

فل

فيديو منوع هندي يصبح حديث مواقع التواصل بسبب كثافة شاربه



 






الأكثر مشاهدة