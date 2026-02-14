الشواربة يفتتح شارع وممشى الرحاب في منطقة النصر

وصُمم الممشى، الذي يبلغ طوله (750) متراً، وفقاً للنموذج العالمي من حيث الألوان والمواصفات، استناداً إلى بعض التجارب العالمية، حيث تم طلاؤه باللون الماروني، وتنفيذ علامات أرضية واضحة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضري ورفع مستوى الأمان لمستخدمي الطريق.
كما افتتح الشواربة شارع الرحاب، الذي نفذته الأمانة بكلفة 9 ملايين دينار، مع استملاكات الأراضي، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق العاصمة.
ويسهم شارع الرحاب في إيجاد الحلول المرورية والهندسية اللازمة لمعالجة الاختناقات المرورية، والربط بين شارع الحزام ومنطقة المحطة ومجمع الباصات، مروراً بشارع الفروسية.
كما يهدف إلى تخفيف الحركة المرورية للقادمين من منطقة الزرقاء باتجاه منطقة النصر والقويسمة، إضافة إلى ربط مناطق المحطة والنصر والمرقب مع شارع الغباوي وتقاطعاته مع الشوارع الرئيسية على طول شارع الغباوي مستقبلاً، بما ينسجم مع تخطيط المدينة وتوسعها ونموها المستقبلي المتوقع باتجاه الشرق، وخدمة المشاريع الحيوية في ذلك الاتجاه، والتي تشمل (الميناء البري، المسلخ، مدينة السيارات، مكب الغباوي).
ويضم المشروع طريقاً يتكون من ثلاث مسارب بالاتجاهين بطول 2500 متر، وإجمالي عرض 40 متراً، مفصولاً بجزيرة وسطية بعرض مترين، إضافة إلى شارع خدمات على جانبي الطريق.
كما اشتمل المشروع على تنفيذ خط صرف صحي على كامل امتداد المشروع بكلفة 500 ألف دينار، وتنفيذ عبارة صندوقية لتصريف مياه الأمطار بطول (2500 م)، إضافة إلى شبكة تصريف مياه أمطار بأقطار مختلفة.
وقامت الأمانة بتنفيذ أعمال الأرصفة، وإنشاء الجدران الاستنادية في الموقع، وتركيب إنارة حديثة في الجزر الوسطية، إضافة إلى تخطيط الشارع بهدف تعزيز السلامة المرورية وتنظيم الحركة المرورية، وزراعة 3000 شجرة.
