الشواربة يلتقي رئيس وأعضاء نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين

الأربعاء، 22-04-2026 03:08 م
الوكيل الإخباري-   التقى رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، في مكتبه اليوم الأربعاء، نقيب المقاولين فؤاد الدويري وأعضاء النقابة، بحضور مدير المدينة المهندس نبيل الجريري.اضافة اعلان


وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الأمانة والنقابة في مجالات العمل المشتركة، بما ينعكس على تحسين بيئة عمل المقاولين وقطاع الإنشاءات، وضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وتقديم أفضل الخدمات.

وقال الشواربة إن نقابة المقاولين لها دور أساسي في التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

وأوضح أن أمانة عمان عملت على بناء منظومة تشريعية لتسهيل تنفيذ الإجراءات بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين، مشيراً إلى أن التحول الإلكتروني في خدمات أمانة عمان ساهم في تسهيل المعاملات وتبسيطها.

وأكد خلال الاجتماع أن الأمانة تحرص على بناء علاقة تشاركية وتعاونية مع النقابة، وعلى تعزيز سبل التعاون بما يسهم في خدمة مدينة عمّان ومواطنيها، من خلال ديمومة التنسيق وتبادل وجهات النظر لتقديم أفضل الخدمات.

بدوره، أشاد الدويري بالجهود التي تبذلها أمانة عمّان في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومتها الإلكترونية، مما يسهل الإجراءات والمعاملات.

وأكد أهمية تعزيز التشاركية بين الجانبين بما يحقق المصلحة العامة، ويخدم الاقتصاد الوطني، ويحفز قطاع الإنشاءات.
 
 


القاضي: جهود وطنية بتوجيهات ملكية عززت حضور وتأثير المرأة في صناعة القرار

بنك الأردن يطلق حملة جوائز حسابات برنامج Xceed لعام 2026 للشباب

عربي ودولي سيئول: منشأة نووية سرية بمدينة "كوسونغ" في كوريا الشمالية

ربيع الحُفر في عين الباشا: لا ورود وأزهار بل مطبات ونتوءات وإصلاح المركبات لا يتوقف

أخبار محلية الحكم على الملاكم الذي قتل حلاق صالون الزرقاء أيلول الماضي

"الصحة النيابية" تلتقي القائم بأعمال السفارة الليبية

أخبار محلية اجتماع موسع.. الحكومة تعد بمتابعة ارتفاع أسعار اللحوم وشركات الاستيراد تنفي الاحتكار



 
 






