الشواربة يلتقي رئيس وأعضاء نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين

الوكيل الإخباري- التقى رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، في مكتبه اليوم الأربعاء، نقيب المقاولين فؤاد الدويري وأعضاء النقابة، بحضور مدير المدينة المهندس نبيل الجريري. اضافة اعلان





وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الأمانة والنقابة في مجالات العمل المشتركة، بما ينعكس على تحسين بيئة عمل المقاولين وقطاع الإنشاءات، وضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وتقديم أفضل الخدمات.



وقال الشواربة إن نقابة المقاولين لها دور أساسي في التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.



وأوضح أن أمانة عمان عملت على بناء منظومة تشريعية لتسهيل تنفيذ الإجراءات بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين، مشيراً إلى أن التحول الإلكتروني في خدمات أمانة عمان ساهم في تسهيل المعاملات وتبسيطها.



وأكد خلال الاجتماع أن الأمانة تحرص على بناء علاقة تشاركية وتعاونية مع النقابة، وعلى تعزيز سبل التعاون بما يسهم في خدمة مدينة عمّان ومواطنيها، من خلال ديمومة التنسيق وتبادل وجهات النظر لتقديم أفضل الخدمات.



بدوره، أشاد الدويري بالجهود التي تبذلها أمانة عمّان في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومتها الإلكترونية، مما يسهل الإجراءات والمعاملات.



وأكد أهمية تعزيز التشاركية بين الجانبين بما يحقق المصلحة العامة، ويخدم الاقتصاد الوطني، ويحفز قطاع الإنشاءات.





