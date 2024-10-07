الشواربة يلتقي رئيس و أعضاء هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الأردنية

واشاد الشواربة بالجهود التي تبذلها الهيئة في تعزيز المسيرة الشبابية والرياضية، مؤكدا استمرار الامانة في دعم الحركة الرياضية والشبابية الأردنية في كافة المجالات.
بدوره ثمن الطيب الدور الريادي الذي تقوم به أمانة عمان، ودعمها المتواصل للرياضة والرياضيين.
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