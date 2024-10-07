 
الإثنين 2024-10-07 04:38 م
 

الشواربة يلتقي رئيس و أعضاء هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الأردنية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الإثنين، 07-10-2024 04:02 م
الوكيل الإخباري- التقى أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة في مكتبه اليوم رئيس الهيئة الإدارية لهيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الاردنية السيد غازي الطيب، وأعضاء الهيئة الإدارية، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون فيما يخص الحركة الشبابية والرياضية الأردنية. اضافة اعلان


واشاد الشواربة بالجهود التي تبذلها الهيئة في تعزيز المسيرة الشبابية والرياضية، مؤكدا استمرار الامانة في دعم الحركة الرياضية والشبابية الأردنية في كافة المجالات.

بدوره ثمن الطيب الدور الريادي الذي تقوم به أمانة عمان، ودعمها المتواصل للرياضة والرياضيين. 
 
gnews

أحدث الأخبار

عام على جرائم الإبادة الجماعية المستمرة والتطهير العرقي

أخبار محلية حزب الاتحاد يطالب بالمحاسبة لمن اقترف جرائم الحرب

تعبيرية

أخبار محلية ارتفاع سحوبات محطات المحروقات 1.7 % العام الماضي

جانب من اللقاء

أخبار محلية الشواربة يلتقي رئيس و أعضاء هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الأردنية

من المصدر

أخبار محلية الأميرة بسمة: الإعلام المسؤول يكشف حقيقة ما يجري في فلسطين

من المصدر

اقتصاد محلي اتفاقية لتنفيذ التحول الرقمي في وزارة الصحة بـ100 مليون دولار

تعبيرية

طب وصحة القهوة على الريق.. هل تسبب السكري؟

أرشيفية

أخبار محلية بواقع 3577 شاحنة.. الأردن سير 106 قوافل مساعدات إلى غزة

آل الملاجي خلال وليمة العشاء

مناسبات وليمة عشاء بمناسبة حفل زفاف الدكتور رعد أحمد الملاجي



 


الأكثر مشاهدة