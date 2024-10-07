الشواربة يلتقي رئيس و أعضاء هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الأردنية

04:02 م

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الوكيل الإخباري- التقى أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة في مكتبه اليوم رئيس الهيئة الإدارية لهيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الاردنية السيد غازي الطيب، وأعضاء الهيئة الإدارية، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون فيما يخص الحركة الشبابية والرياضية الأردنية. اضافة اعلان





واشاد الشواربة بالجهود التي تبذلها الهيئة في تعزيز المسيرة الشبابية والرياضية، مؤكدا استمرار الامانة في دعم الحركة الرياضية والشبابية الأردنية في كافة المجالات.



بدوره ثمن الطيب الدور الريادي الذي تقوم به أمانة عمان، ودعمها المتواصل للرياضة والرياضيين.