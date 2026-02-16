الشواربة يوجه برفع الجاهزية وزيادة إنتاج اللحوم والدواجن استعدادا لشهر رمضان

واطلع الشواربه، خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير المدينة نبيل الجريري، على أقسام المسالخ والية العمل فيها وإجراءات الرقابة الصحية لضمان جودة اللحوم الحمراء و البيضاء وسلامتها.
واستمع لشرح مفصل عن الاجراءات التي يتم العمل بها لرفد السوق المحلي والمستهلكين باللحوم والأسماك و الدواجن خلال شهر رمضان، إضافة إلى إجراءت الرقابة الصحية ومعاينة وفحص اللحوم الواردة للسوق المحلي.
كما اطلع على استعدادات المسالخ بكافة كوادرها الفنية من أطباء بيطريين و مهندسين و فنيين و عمال لاستقبال شهر رمضان، من خلال التعاون مع الاتحاد النوعي لمربي الدواجن لاستقبال الذبحيات.
-
أخبار متعلقة
-
وزير العمل يبحث زيادة الاستفادة من الكفاءات الأردنية في السوق القطري
-
محافظ الزرقاء يؤكد ضرورة التزام التجار بسلامة الغذاء وجودته
-
إطلاق مسابقة "مقرئ الطلبة الوافدين" لتلاوة القرآن
-
الشواربة يتفقد دائرة الرقابة الصحية والمهنية
-
15 مليون دينار موازنة بلدية مادبا بدون عجز
-
الأمن العام يحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في أقاليم المملكة
-
المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة تنظم اليوم العلمي السنوي الثاني
-
الملك: إجراءات إسرائيل غير الشرعية تقوض جهود التهدئة وتفاقم الصراع