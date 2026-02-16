الشواربة يوجه برفع الجاهزية وزيادة إنتاج اللحوم والدواجن استعدادا لشهر رمضان

الوكيل الإخباري- زار رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى، يوسف الشواربة، الاثنين، دائرة المسالخ للاطلاع على الإستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

واطلع الشواربه، خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير المدينة نبيل الجريري، على أقسام المسالخ والية العمل فيها وإجراءات الرقابة الصحية لضمان جودة اللحوم الحمراء و البيضاء وسلامتها.



واستمع لشرح مفصل عن الاجراءات التي يتم العمل بها لرفد السوق المحلي والمستهلكين باللحوم والأسماك و الدواجن خلال شهر رمضان، إضافة إلى إجراءت الرقابة الصحية ومعاينة وفحص اللحوم الواردة للسوق المحلي.