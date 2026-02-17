الشواربة يوعز برفع مستوى الجاهزية في السوق المركزي خلال شهر رمضان

واطلع الشواربة، خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير المدينة نبيل الجريري، على الخدمات التي يقدمها السوق للتسهيل على المزارعين والمواطنين وإجراءات العمل فيه، والكميات الواردة للسوق من الخضار والفواكه.
كما اطلع على جاهزية السوق لاستقبال الشهر الفضيل واستعداداته لضمان ديمومة التزويد بالمنتجات الزراعية، وعلى كمية المنتجات الواردة الى السوق بمعدل 3500 طن يوميا من الخضار والفواكه.
واستمع إلى إيجاز عن أتمتة العمليات في السوق المركزي التي وصلت إلى 95%، وتهدف إلى توفير الجهد والوقت على متلقي الخدمة وتبسيط وتسهيل الإجراءات، خاصة تلك المتعلقة بأتمتة بيانات الشحن وبيانات التخزين.
وأوعز الشواربة بضرورة رفع مستوى الجاهزية والاستعداد في السوق بما يخدم عملية تسويق المنتجات البستانية خلال شهر رمضان المبارك، ويضمن تلبية احتياجات المواطنين.
وأكد حرص الأمانة على ضمان توفير جميع الأصناف، من خلال التعاون المشترك بين إدارة السوق والتجار بما يحقق مصلحة المواطنين.
وأشار إلى أن أمانة عمان تسعى إلى تطوير السوق المركزي من خلال تحديث الأنظمة والبنية التحتية بما يضمن ديمومة واستمرارية الخدمة ومواكبة التطور وتقديم أفضل الخدمات بيسر وسهولة.
وشدد الشواربة على حرص الأمانة على متابعة سير مراحل العملية التسويقية للمنتجات البستانية بما ينعكس إيجابا على كافة أقطاب العملية الزراعية وتوفير كافة أصناف الخضار والفواكه للمواطن.
كما ألتقى الشواربة خلال جولته بنقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد، وأعضاء النقابة بسام أبو جابر وأكرم شاهين، حيث استمع إلى اقتراحاتهم وآرائهم لخدمة عملية التسويق الزراعي بما يحقق المصلحة العامة.
