الشواربة يوعز بضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار

الوكيل الإخباري- قام رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، اليوم السبت، بجولة تفقدية لمشاريع البنية التحتية الخاصة بتصريف مياه الأمطار لعدد من المناطق التي شهدت ارتفاعًا في منسوب مياه الأمطار خلال المنخفض الجوي الأخير، يرافقه مدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي، وعدد من المدراء المعنيين في الأمانة.





وشملت الجولة التفقدية شارع الإخلاص في منطقة وادي السير، وتقاطع الشويفات على طريق المطار، وشارع زيد بن خالد في منطقة خريبة السوق في اليادودة، إضافة إلى دوار الشوابكة في منطقة مرج الحمّام.



واطلع الشواربة خلال الجولة على شرح مفصّل من الكوادر الهندسية حول الحالة العامة لمنظومة تصريف مياه الأمطار، بما في ذلك العبارات ومداخل ومخارج هذه العبارات ومواقع تصريف مياه الأمطار في هذه المناطق، وعلى الخطط التنفيذية الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها من خلال عطاءات مستقبلية، وبعض الحلول الآنية المباشرة التي بدأ العمل بها.



كما استمع الشواربة إلى شرح وافٍ من المدراء المعنيين حول الحلول الفنية والهندسية الآنية والجذرية التي تقوم بها كوادر الأمانة لمعالجة ارتفاع منسوب المياه في هذه المناطق، والتي تشمل تنظيف وتوسيع شبكات تصريف مياه الأمطار لضمان استيعاب كميات أكبر من المياه، وتفقّد المضخات الآلية، والتأكد من جاهزية نظام الصرف الداخلي، ودراسة المنحدرات الجانبية لمنع تدفّق مياه الأتربة والحجارة التي قد تغلق مناهل التصريف.



وأكد الشواربة ضرورة المباشرة بإعادة تأهيل جميع النقاط التي رُصد فيها ارتفاع لمنسوب المياه أثناء الهطولات المطرية، وتوفير حلول دائمة، بهدف رفع طاقتها الاستيعابية وضمان ديمومة عمل البنية التحتية بكفاءة وفاعلية، وتجنّب تكرار تجمع المياه في هذه المناطق، ومنع حدوث الإغلاقات المرورية التي تهدد سلامة المواطنين.



وأوعز لكافة القطاعات بضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار، والعمل بشكل مكثّف ومتواصل لإنجاز الحلول الفنية ومعالجة جميع الملاحظات التي تم تسجيلها خلال المنخفضات السابقة، خاصة في الأنفاق والمناطق الحيوية، وإيجاد حلول هندسية تتماشى مع تأثيرات التغيّر المناخي وما يرافقها من هطولات مطرية غزيرة في وقت قصير.



وشدّد الشواربة على أهمية تسخير كافة إمكانيات الأمانة لتقديم أفضل الخدمات لعمّان ومواطنيها، وتفادي أي إغلاقات قد تؤثر على حركة السير أو سلامة مستخدمي الطريق.

