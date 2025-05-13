الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، عن اختيار الشوبك مدينة الثقافة الأردنية لعام 2025، وذلك خلال احتفال رسمي أُقيم في قاعة الشهداء في اللواء، برعاية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، وبحضور عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والثقافية والمجتمعية.

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وأكد الرواشدة، خلال الحفل، أن هذا البرنامج يُمثل جزءًا من استراتيجية الوزارة المستندة إلى الرؤية الملكية، والتي تقوم على الاعتزاز بالإرث الوطني والهوية الثقافية، والعمل على تعزيز الإبداع والتنمية الثقافية في مختلف المحافظات.



وأوضح أن اختيار الشوبك جاء لما يزخر به اللواء من تاريخ عريق وإرث حضاري يمتد عبر العصور، بدءًا من القلعة الشاهقة التي تشهد على محطات تاريخية هامة، إلى طبيعة المنطقة الخلابة وثراء مخزونها الثقافي والمجتمعي.



وأشار الرواشدة إلى أهمية إشراك المجتمع المحلي والمبدعين، خاصة فئة الشباب، في الأنشطة والفعاليات القادمة، لما لذلك من دور في تطوير الصناعات الثقافية وتحفيز الإبداع في مجالات الفنون والحرف والتراث.



وشهد الحفل كلمات من متصرف اللواء سامي المصاروة، ورئيس البلدية عادل الرفايعة، عبّرا فيها عن فخر أبناء اللواء بهذا الاختيار، مؤكدَين حرصهم على التعاون مع وزارة الثقافة لتنفيذ برنامج ثقافي متنوع يليق بتاريخ اللواء ومكانته.