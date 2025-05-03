الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تقترب من 35 مليون دينار خلال نيسان

الوكيل الإخباري- بين رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، أن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر نيسان الماضي نحو 34 مليونا و804 آلاف و741 دينارا.

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