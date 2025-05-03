الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تقترب من 35 مليون دينار خلال نيسان

وأوضح شريم أن السيارات ولوازمها تصدرت قائمة الصادرات التجارية للزرقاء خلال الشهر الماضي، تلتها مواد البناء والأدوات الصحية، إلى جانب الأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة، والمجوهرات، فضلا عن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي، والقرطاسية.
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