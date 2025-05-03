السبت 2025-05-03 02:47 م
 

الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تقترب من 35 مليون دينار خلال نيسان

غرفة تجارة الزرقاء
غرفة تجارة الزرقاء
 
السبت، 03-05-2025 12:43 م

الوكيل الإخباري-   بين رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، أن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر نيسان الماضي نحو 34 مليونا و804 آلاف و741 دينارا.

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وأوضح شريم أن السيارات ولوازمها تصدرت قائمة الصادرات التجارية للزرقاء خلال الشهر الماضي، تلتها مواد البناء والأدوات الصحية، إلى جانب الأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة، والمجوهرات، فضلا عن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي، والقرطاسية.

 
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