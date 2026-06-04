الصحافة العالمية تسلط الضوء على مشاركة النشامى في كأس العالم

وقالت وكالة (رويترز) للأنباء إن "المنتخب الوطني الأردني يعيش عصرا ذهبيا في مسيرته الكروية بعد تأهله لنهائيات كأس آسيا 2023 وكأس العرب 2025، ولا ينوي الاكتفاء بالمشاركة الشكلية في أول مشاركة له في كأس العالم".
وأشارت إلى أن منتخب النشامى، برز كقوة مؤثرة في عالم كرة القدم العربية منذ تولي المغربي جمال السلامي تدريب الفريق في حزيران 2024، مواصلا مسيرة سلفه، مواطنه حسين عموتة.
ونقلت عن سلامي قوله إن "الفريق الذي بناه قادر على تحقيق مفاجأة مماثلة لتلك التي حققتها الجزائر بفوزها على ألمانيا عام 1982، والكاميرون بإقصائها حاملة اللقب الأرجنتين عام 1990، والسنغال بتكرارها الإنجاز نفسه أمام حاملة اللقب فرنسا عام 2002".
كما تطرق موقع تلفزيون (بلو نيوز) السويسري إلى مشاركة أربع دول في كأس العالم، ومن بينها الأردن، مشيرا إلى الدور المحوري الذي يلعبه المنتخب الوطني في تشكيل هوية البلاد من خلال لقب "النشامى" الذي يحمل عدة معان، ويصعب ترجمته بدقة إلى الألمانية، لكنها رجحت ترجمته إلى "الشجاع" أو "الشريف".
وقالت صحيفة (ميرور) إن السنوات القليلة الماضية حملت تقدما هائلا لكرة القدم الأردنية، وتوج هذا التقدم بالمشاركة للمرة الأولى في هذه البطولة.
وقالت شبكة (إن بي سي فايف) الأميركية "يشعر الأردنيون المقيمون في أميركا بفخر خاص قبل هذا الحدث التاريخي.
ونقلت عن نغم أبو عرفة المقيمة في دالاس، "أنا فخورة جدا..... لن أفوت هذه الفرصة....... فريقنا هنا، إنه مصدر فخر، لذا لن أفوت هذه المباراة".
-
أخبار متعلقة
-
الوطني للأمن السيبراني يبدأ استقبال المشاركات لمسابقة "لقطة سيبرانية"
-
ورشة في اربد لتعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
تعرف على اللاعب الذي تفوق على الجميع واعتلى قمة القيمة السوقية في الدوري الأردني
-
مدير الأمن العام يرعى إطلاق استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي للأعوام 2026–2028
-
اتحاد العمال يبحث أوجه التعاون والشراكة مع مدير منظمة العمل الدولية
-
مواعيد مباريات النشامى في كأس العالم متاحة عبر تطبيق "سند"
-
الإحصاءات: ارتفاع الاكتفاء الذاتي الغذائي في الأردن
-
حوارية حول حقوق الإنسان والحريات الصحفية في معهد الإعلام الأردني