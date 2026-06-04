الصحافة العالمية تسلط الضوء على مشاركة النشامى في كأس العالم

الوكيل الإخباري- سلطت صحف ووكالات أنباء عالمية الضوء على مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

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وقالت وكالة (رويترز) للأنباء إن "المنتخب الوطني الأردني يعيش عصرا ذهبيا في مسيرته الكروية بعد تأهله لنهائيات كأس آسيا 2023 وكأس العرب 2025، ولا ينوي الاكتفاء بالمشاركة الشكلية في أول مشاركة له في كأس العالم".



وأشارت إلى أن منتخب النشامى، برز كقوة مؤثرة في عالم كرة القدم العربية منذ تولي المغربي جمال السلامي تدريب الفريق في حزيران 2024، مواصلا مسيرة سلفه، مواطنه حسين عموتة.



ونقلت عن سلامي قوله إن "الفريق الذي بناه قادر على تحقيق مفاجأة مماثلة لتلك التي حققتها الجزائر بفوزها على ألمانيا عام 1982، والكاميرون بإقصائها حاملة اللقب الأرجنتين عام 1990، والسنغال بتكرارها الإنجاز نفسه أمام حاملة اللقب فرنسا عام 2002".



كما تطرق موقع تلفزيون (بلو نيوز) السويسري إلى مشاركة أربع دول في كأس العالم، ومن بينها الأردن، مشيرا إلى الدور المحوري الذي يلعبه المنتخب الوطني في تشكيل هوية البلاد من خلال لقب "النشامى" الذي يحمل عدة معان، ويصعب ترجمته بدقة إلى الألمانية، لكنها رجحت ترجمته إلى "الشجاع" أو "الشريف".



وقالت صحيفة (ميرور) إن السنوات القليلة الماضية حملت تقدما هائلا لكرة القدم الأردنية، وتوج هذا التقدم بالمشاركة للمرة الأولى في هذه البطولة.



وقالت شبكة (إن بي سي فايف) الأميركية "يشعر الأردنيون المقيمون في أميركا بفخر خاص قبل هذا الحدث التاريخي.