الصحة: الطفلة المصابة بحمى غرب النيل تتماثل للشفاء

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الصحة عن حالة الإصابة الوحيدة التي سجلت في الأردن بمرض حمى غرب النيل التي أُعلن عنها الاثنين الماضي.

وقال الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول لـ"الوكيل الإخباري"، إن حالتها الصحية مستقرة وتحت الإشراف الطبي وتتماثل للشفاء وتتلقى الرعاية الصحية حسب تقدير الفريق الطبي المشرف على حالتها.

بدوره أكد مدير الأمراض السارية في وزارة الصحة الدكتور محمد الحوارات أ ن تقدير مسألة خروج الطفلة المصابة بمرض حمى غرب النيل من المستشفى يبقى لطبيب الأطفال المشرف على حالتها.

وأوضح أن الوزارة على اطلاع بشكل يومي بتفاصيل الحالة الصحية للطفلة المصابة وهي ستغادر المستشفى في وقت قريب وبعد تماثلها التام للشفاء.

وكانت أعلنت وزارة الصحة، الاثنين الماضي، عن تسجيل أول حالة إصابة بحمى غرب النيل عن طريق برنامج رصد الحميات في المناطق المختارة، إذ تم تشخيص الحالة في المختبرات المركزية لوزارة الصحة.

وبيّنت الوزارة أن المرض لا ينتقل من إنسان إلى إنسان وأنه غير مقلق للصحة العامة.

