 
الأربعاء 2024-07-31 11:00 م
 
 

الصحة: الطفلة المصابة بحمى غرب النيل تتماثل للشفاء

المرض يصل إلى البشر عن طريق لدغات البعوض الحامل للفيروس
المرض يصل إلى البشر عن طريق لدغات البعوض الحامل للفيروس
الأربعاء، 31-07-2024 08:47 م




 

 الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الصحة عن حالة الإصابة الوحيدة التي سجلت في الأردن بمرض حمى غرب النيل التي أُعلن عنها الاثنين الماضي.

 

وقال الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول لـ"الوكيل الإخباري"، إن حالتها الصحية مستقرة وتحت الإشراف الطبي وتتماثل للشفاء وتتلقى الرعاية الصحية حسب تقدير الفريق الطبي المشرف على حالتها.

  

بدوره أكد مدير الأمراض السارية في وزارة الصحة الدكتور محمد الحوارات أن تقدير مسألة خروج الطفلة المصابة بمرض حمى غرب النيل من المستشفى يبقى لطبيب الأطفال المشرف على حالتها.

 

وأوضح أن الوزارة على اطلاع بشكل يومي بتفاصيل الحالة الصحية للطفلة المصابة وهي ستغادر المستشفى في وقت قريب وبعد تماثلها التام للشفاء.

 

وكانت أعلنت وزارة الصحة، الاثنين الماضي، عن تسجيل أول حالة إصابة بحمى غرب النيل عن طريق برنامج رصد الحميات في المناطق المختارة، إذ تم تشخيص الحالة في المختبرات المركزية لوزارة الصحة.

 

وبيّنت الوزارة أن المرض لا ينتقل من إنسان إلى إنسان وأنه غير مقلق للصحة العامة.

كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

من موقع الاستهداف

عربي ودولي وكالة فارس: مقتل مستشار عسكري إيراني في الغارة الصهيونية على بيروت

ضبط استغلال غير مشروع للمياه

أخبار محلية ضبط اعتداءات على مصادر للمياه في الرمثا

جانب من الحفل

أخبار محلية أمسية فنية ضمن فعاليات مهرجان جرش في مركز إربد الثقافي

صواريخ إيرانية

فلسطين نيويورك تايمز: المرشد الإيراني أمر بضرب إسرائيل مباشرة





 


 



الأكثر مشاهدة