الصحة العالمية: 80% من وفيات الأردن تعود لأمراض مرتبطة بالتدخين

الوكيل الإخباري- بينت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن جميلة الراعبي، أن 80% من الوفيات المسجلة في الأردن تعود للأمراض المزمنة المرتبطة بالتدخين.

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وخلال لقاء بين وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني بممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن، الخميس، أكد المومني أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية على وضع خطة إعلامية شاملة لمكافحة التدخين، مشدداً على أهمية دور المؤسسات الإعلامية في التوعية بمخاطر التدخين والتوعية من مخاطره.



وجرى خلاله مناقشة نتائج المسح الوطني لانتشار استخدام التبغ في الأردن الصادرة نهاية الشهر الماضي، وأهمية دور الإعلام في التوعية بمخاطر استخدام التبغ ومكافحته.



وقال المومني، إن الوزارة ستعزّز دورها الإعلامي في دعم الجهود الشاملة لمواجهة آفة التدخين والتخفيف من آثاره الصحية والاقتصادية المدمرة، وذلك عبر إعداد خطة وطنية للتوعية بمخاطره وأهمية مكافحته بجميع أشكاله.



وأشارت الراعبي، إلى أهمية دور الإعلام في التوعية حول مخاطر التدخين والرقابة على تطبيق القوانين.

وأكد المومني أن المؤسسات الإعلامية الرسمية ستقوم بتسخير إمكانياتها للتوعية بمخاطر التدخين على الصحة، مع التركيز على ضرورة الالتزام بالتشريعات الناظمة لمكافحة التبغ والتدخين في الأماكن العامة، وأهمية مراجعة عيادات الإقلاع عن التدخين والتشجيع على ممارسة الأنشطة البدنية.

من جانبها، أكدت الراعبي أن الأردن يمتلك القوانين والاستراتيجيات اللازمة لمكافحة التدخين، إلا أنه يحتاج إلى دعم من جهات متعددة لتنفيذها.