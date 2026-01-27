الثلاثاء 2026-01-27 08:23 ص

الصحة النيابية تناقش اليوم الضريبة على أطباء القطاع الخاص

الصحة النيابية تناقش اليوم الضريبة على أطباء القطاع الخاص
مجلس النواب
 
الثلاثاء، 27-01-2026 07:27 ص
الوكيل الإخباري-   تناقش لجنة الصحة والغذاء النيابية، الثلاثاء، الضريبة على أطباء القطاع الخاص.اضافة اعلان


كما تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار التقرير النهائي لعملية قياس الأثر التشريعي لقانون البيئة الاستثمارية، ومشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.

وتناقش لجنتا الإدارية والبيئة والمناخ خطط البرامج التنفيذية لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات لكل من وزارة البيئة ووزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مجلس الأمن يصوت اليوم على تمديد البعثة الاممية في الحُديدة اليمنية

عربي ودولي مجلس الأمن يصوت اليوم على تمديد البعثة الاممية في الحُديدة اليمنية

7 إصابات في حوادث تدهور وتصادم خلال 24 ساعة

أخبار محلية 7 إصابات في حوادث تدهور وتصادم خلال 24 ساعة

اؤشيفية

عربي ودولي حاملة طائرات أميركية تصل للشرق الأوسط وإيران تحذر من أي هجوم

ارتفع الذهب الثلاثاء بعد أن تجاوز مستوى 5100 دولار للمرة الأولى في الجلسة السابقة، مع استمرار الطلب على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي، بينما حومت الفضة أيضا قرب أعلى مستوياتها على الإطلا

أسواق ومال ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

الصحة النيابية تناقش اليوم الضريبة على أطباء القطاع الخاص

أخبار محلية الصحة النيابية تناقش اليوم الضريبة على أطباء القطاع الخاص

مدعوون لإجراء الإختبار العملي -أسماء

وظائف مدعوون لإجراء الإختبار العملي -أسماء

مبنى وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يناقش اليوم نظام الإعلام الرقمي

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل



 






الأكثر مشاهدة