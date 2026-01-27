الصحة النيابية تناقش اليوم الضريبة على أطباء القطاع الخاص

كما تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار التقرير النهائي لعملية قياس الأثر التشريعي لقانون البيئة الاستثمارية، ومشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.
وتناقش لجنتا الإدارية والبيئة والمناخ خطط البرامج التنفيذية لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات لكل من وزارة البيئة ووزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى.
