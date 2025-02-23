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"الصحة" تحتفل باختتام مشروع رعاية

وزارة الصحة
وزارة الصحة
الأحد، 23-02-2025 03:42 م
الوكيل الإخباري-   نظمت وزارة الصحة الحفل الختامي لمشروع "رعاية"، تحت رعاية وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، وحضور سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير كريستوف شاتزيسافاس، وسفير إسبانيا في الأردن ميغيل دي لوكاس.اضافة اعلان


وهدف المشروع الذي امتد أربعة أعوام إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية للأمراض غير السارية في الأردن المقدمة للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين.

وقال أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول مندوبا عن وزير الصحة، إن مشروع رعاية ساهم كثيرا في دعم نظام الوقاية من الأمراض غير السارية على المستوى الوطني، واستهدف تعزيز النظام الصحي في الأردن لخدمة الأردنيين واللاجئين السوريين في محافظات المفرق وعجلون والطفيلة ومؤخرا في محافظة إربد.
 
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