"الصحة" تحتفل باختتام مشروع رعاية

وهدف المشروع الذي امتد أربعة أعوام إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية للأمراض غير السارية في الأردن المقدمة للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين.
وقال أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول مندوبا عن وزير الصحة، إن مشروع رعاية ساهم كثيرا في دعم نظام الوقاية من الأمراض غير السارية على المستوى الوطني، واستهدف تعزيز النظام الصحي في الأردن لخدمة الأردنيين واللاجئين السوريين في محافظات المفرق وعجلون والطفيلة ومؤخرا في محافظة إربد.
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