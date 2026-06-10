الصحة تزود مستشفى الأميرة راية الحكومي بجهازي غسيل كلى

وأضاف أبو حلاوة إن الجهازين سيدخلان الخدمة في قسم الكلى الصناعية، لافتاً إلى أن المستشفى زُوّد أيضاً بمجموعة من الأسرة الحديثة والأجهزة الطبية المتطورة.
وأكد أن هذه التجهيزات الجديدة ستسهم بشكل مباشر في زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى، ورفع كفاءة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، إلى جانب تخفيف الضغط عن الأقسام الحيوية وتحسين جودة الخدمات العلاجية.
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