الصحة تزود مستشفى الأميرة راية الحكومي بجهازي غسيل كلى

الوكيل الإخباري- قال مدير مستشفى الأميرة راية الحكومي في لواء الكورة، الدكتور محمد أبو حلاوة، إن وزارة الصحة زوّدت المستشفى بجهازين جديدين لغسيل الكلى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الكلى ورفع كفاءة الرعاية الصحية داخل المستشفى.

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وأضاف أبو حلاوة إن الجهازين سيدخلان الخدمة في قسم الكلى الصناعية، لافتاً إلى أن المستشفى زُوّد أيضاً بمجموعة من الأسرة الحديثة والأجهزة الطبية المتطورة.