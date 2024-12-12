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الصحة تستعد للمشاركة في تمرين درب الأمان 4 الأسبوع المقبل

وزارة الصحة
وزارة الصحة
الخميس، 12-12-2024 10:22 ص
الوكيل الإخباري- تستعد وزارة الصحة للمشاركة في تنفيذ تمرين درب الأمان 4 ، الأسبوع المقبل اعتبارا من صباح الأحد ولغاية مساء الأربعاء، والذي يديره المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وذلك في إطار تعزيز قدرات المملكة للتصدي للأزمات والطوارئ، وبمشاركة واسعة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن التمرين يهدف إلى قياس مستوى الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات من خلال محاكاة سيناريوهات معقدة ومتعددة التحديات تشمل الزلازل والكوارث الصحية واسعة النطاق، حيث سيتم تنفيذ التمرين في مناطق متعددة تشمل محافظات اربد، عجلون، جرش، البلقاء، والعقبة، مع التركيز على اختبار كفاءة النظام الصحي الوطني وتكامل عمل القطاعات المختلفة.

ويشمل التمرين تفعيل غرف العمليات المركزية والميدانية في وزارة الصحة (مديرية الأزمات) ومديريات الصحة في المناطق المستهدفة، إلى جانب اختبار خطط الطوارئ الوطنية مثل خطة التعامل مع مخاطر سد الملك طلال، والخطة الوطنية لطلب واستقبال المساعدات الدولية وخطة الطوارئ المنسقة للزلازل.

وتتضمن الأنشطة تقييم جاهزية المستشفيات الحكومية والخاصة، من حيث خطط الطوارئ الداخلية وتوفر الكوادر الطبية والمستلزمات الصحية الأساسية، وسيتم أيضاً إجراء عمليات إخلاء طبي افتراضية، وتوزيع المصابين حسب القدرة الاستيعابية للمستشفيات وتفعيل دور فرق الطوارئ الطبية (EMTs) لتقديم الدعم الميداني، حيث قامت مديرية الأزمات في وزارة الصحة بعمل برامج تحضيرية وتدريبية لضمان فعالية التمرين.

ويعتمد التمرين على التنسيق الوثيق بين وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بالتعاون مع الوزارات المعنية مثل وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لتوفير المواقع الطبية في المخيمات ووزارة الطاقة والثروة المعدنية لضمان استمرارية إمدادات الوقود للمستشفيات.

بترا
 
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