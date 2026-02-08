الصحة تكشف نتائج فحوصات منتفعي مركز الإيواء في الطفيلة ​

وقالت الوزارة إن 5 حالات لا تزال تتلقى الرعاية الطبية في مستشفى الطفيلة الحكومي، وجميعها بحالة مستقرة، فيما غادرت 6 حالات المستشفى بعد تحسّن أوضاعها الصحية مساء أمس السبت، مؤكدة عدم تسجيل أي حالات جديدة.
وأوضحت الوزارة أنها وضعت بروتوكول علاجي للحالات المصابة بالفيروس المخلوي والعدوى البكتيرية الثانوية إن وجدت، لافتة إلى أن الفيروس المخلوي التنفسي يُعد من الفيروسات التنفسية الشائعة، وينتقل عبر الرذاذ التنفسي أو المخالطة المباشرة، ويسبب عادة أعراضاً تشمل التهاب الجهاز التنفسي العلوي، وتكون غالباً خفيفة إلى متوسطة، خصوصاً عند التعامل معها مبكراً ووفق الإرشادات الطبية المعتمدة.
وبينت أن وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أوعز بإرسال فريق آخر يُعنى بضبط العدوى والتوعية الصحية إلى محافظة الطفيلة لتعزيز إجراءات ضبط العدوى ورفع مستوى المعرفة بآلية انتقال الفيروس المخلوي لدى مقدمي الخدمة فرق الاستجابة السريعة وخلية الأزمة تواصل متابعة الوضع الصحي في مركز الايواء.
وأكدت وزارة الصحة أن الوضع الصحي تحت السيطرة ولا يدعو للقلق، داعية إلى الالتزام بإجراءات النظافة العامة والوقاية التنفسية، خاصة في أماكن التجمعات ودور الرعاية.
-
أخبار متعلقة
-
استجابة لرؤية ولي العهد.. وزارة الثقافة تُطلق مشروع توثيق السردية الأردنية
-
توضيح هام من وزارة التربية حول دوام المدارس الخاصة في رمضان
-
سلطة المياه تبدأ تطبيق أعلى معايير حماية المعلومات في الأردن
-
200 طفل ذوي احتياجات خاصة يستفيدون من برامج التدخل المبكر في مادبا
-
أمانة عمّان تبدأ تركيب 32,500 وحدة إنارة ذكية
-
بيان أمني بعد قيام سائق مركبة بدهس أحد رجال الأمن أثناء التشحيط في جرش
-
التربية: 266 ألف طالب لديهم حسابات على منصة "سراج"
-
150 فرصة عمل للأردنيين في مصنع ألبسة جاهزة .. تفاصيل