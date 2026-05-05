الصحة: توفير 10–12 ألف جرعة لحماية الحجاج من السحايا

الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة، محمد الحوارات، إنّ المراكز الصحية تواصل إعطاء مطعوم الحج المخصص للوقاية من مرض السحايا.

وقدّر الحوارات عدد الجرعات التي تُعطى سنويا للحجاج والمعتمرين بنحو 10 إلى 12 ألف جرعة، مبينا أن شهادة التطعيم تُمنح ورقيا، وفق ما أوردته قناة المملكة.

وأكّد الحوارات، أهمية المطعوم في التحصين من المرض الذي قد ينتقل من حجاج دول "حزام السحايا" الموبوءة، خاصة وأن فريضة الحج تُعدّ أكبر تجمع بشري في العالم.



وأوضح أن المراكز الصحية تطلب من الحجاج إثبات نية السفر للحج، مثل التأشيرة أو حجز الطيران، للحصول على المطعوم الذي توفره وزارة الصحة مجانا.



وأشار إلى عدم وجود موانع لأخذ المطعوم، وأن أعراضه الجانبية بسيطة.