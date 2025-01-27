الصحة: لا عقوبات على بصمة الأطباء والنظام يهدف لضمان الالتزام بالدوام

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الوكيل الإخباري - أكدت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة الهام خريسات أن تطبيق نظام البصمة للأطباء يهدف لضمان التزام الأطباء في أماكن عملهم وتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين. اضافة اعلان





وقالت خريسات خلال اجتماع للجنة الصحة النيابية، اليوم الاثنين، إن عملية تركيب أجهزة البصمة في كافة منشآت وزارة الصحة ستستغرق مدة عامين.



وأضافت أن تطبيق نظام البصمة في هذه المرحلة لن يخضع للعقوبات أو الخصم على الأطباء، وأن نظام البصمة يهدف لتمييز ومعرفة الأطباء الملتزمين من غير الملتزمين.



وأشارت خريسات إلى أن الأطباء غير الملتزمين أو الذين لديهم عيادات خاصة هم الأطباء الذين يعارضون تطبيق نظام البصمة.



وبيّنت أن هناك رفض قاطع من الأطباء لتطبيق نظام البصمة، مؤكدة أن الوزارة لم تقم باتخاذ أي عقوبات بحق الأطباء غير الملتزمين بالبصمة.



بدورهم طالب عدد من النواب بضرورة تأمين كافة المستشفيات في المملكة بالأطباء من مختلف التخصصات الرئيسية والفرعية.