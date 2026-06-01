الصحة: لا نقص بالاختصاصات الطبية وإنما ندرة ببعضها

الوكيل الإخباري- أكد مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الصحة، سعد العامور، الاثنين، أن نجاح إجراء أول عملية قلب مفتوح في مستشفى الزرقاء الحكومي يشكل إنجازاً وطنياً مهماً يعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي الحكومي في الأردن، ويؤكد التزام الوزارة بتوسيع نطاق الخدمات الصحية التخصصية والنوعية في مختلف محافظات المملكة.

وقال العامور إن ما تحقق في مستشفى الزرقاء لا يمثل مجرد نجاح طبي لإجراء عملية جراحية متقدمة، بل يجسد رؤية حكومية واضحة تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية المتخصصة خارج العاصمة، بما يضمن وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية المتقدمة في أماكن إقامتهم.



وأكد أن الوزارة لن تتوقف بالإنجاز عند مستشفى الزرقاء الحكومي بل المشوار مستمر في محافظات المملكة بما يخص الجراحات القلبية.