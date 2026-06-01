الإثنين 2026-06-01 09:51 م

الصحة: لا نقص بالاختصاصات الطبية وإنما ندرة ببعضها

فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء
وزارة الصحة
 
الإثنين، 01-06-2026 08:07 م

الوكيل الإخباري-   أكد مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الصحة، سعد العامور، الاثنين، أن نجاح إجراء أول عملية قلب مفتوح في مستشفى الزرقاء الحكومي يشكل إنجازاً وطنياً مهماً يعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي الحكومي في الأردن، ويؤكد التزام الوزارة بتوسيع نطاق الخدمات الصحية التخصصية والنوعية في مختلف محافظات المملكة.

اضافة اعلان


وقال العامور   إن ما تحقق في مستشفى الزرقاء لا يمثل مجرد نجاح طبي لإجراء عملية جراحية متقدمة، بل يجسد رؤية حكومية واضحة تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية المتخصصة خارج العاصمة، بما يضمن وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية المتقدمة في أماكن إقامتهم.


وأكد أن الوزارة لن تتوقف بالإنجاز عند مستشفى الزرقاء الحكومي بل المشوار مستمر في محافظات المملكة بما يخص الجراحات القلبية.

 

ونفى العامور وجود نقص في الاختصاصات الطبية في وزارة الصحة، مشيرا إلى أن هنالك ندرة ببعض التخصصات، وبحسب العامور هذا أمر لا يقتصر على وزارة الصحة، وإنما يشمل مختلف القطاع الصحي الأردني.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: أجريتُ اتصالا مثمرا مع حزب الله عبر ممثلين واتفقوا على وقف إطلاق النار

الأمن العام يوضح تفاصيل اعتداء على حدث في إربد

أخبار محلية مقتل شخص بعد إطلاق نار في الأشرفية وإصابة 3 مواطنين

حزب الله

عربي ودولي أ ف ب: حزب الله لن يوقف استهداف شمال إسرائيل طالما واصلت ضرباتها

فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

أخبار محلية الصحة: لا نقص بالاختصاصات الطبية وإنما ندرة ببعضها

الحنيطي يزور المنطقة العسكرية الشمالية ويفتتح المبنى الجديد لقيادة لواء الملك طلال الآلي/3

أخبار محلية الحنيطي يزور المنطقة العسكرية الشمالية ويفتتح المبنى الجديد لقيادة لواء الملك طلال الآلي/3

الجيش يعزز المستشفى الميداني الأردني في "تل الهوى" بكوادر جديدة

أخبار محلية الجيش يعزز المستشفى الميداني الأردني في "تل الهوى" بكوادر جديدة

جلالة الملك يزور مصانع شركة البوتاس العربية في غور الصافي

أخبار الشركات جلالة الملك يزور مصانع شركة البوتاس العربية في غور الصافي ويفتتح عدداً من مشاريعها الاستراتيجية والتوسعية الكبرى

تصاعد أعمدة الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت

عربي ودولي وزيرة ألمانية ونظيرها النرويجي يلغيان زيارة تضامن لبيروت



 
 






الأكثر مشاهدة

 