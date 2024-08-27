"الصحراوي" الأخطر.. 6 إصابات في حوادث المرور بالأردن خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- كشف التقرير المروري اليومي، عن أبرز الحوادث والمعيقات على الطرق الداخلية والخارجية في العاصمة عمان وباقي المحافظات خلال الـ24 ساعة الماضية حيث نتج عنها 6 إصابات من بينها إصابتين بالغتين. اضافة اعلان





وفي التفاصيل قال مندوب الدوريات الخارجية عبر إذاعة الامن العام الثلاثاء، إن الكوادر المختصة تعاملت مع حادث تدهور مركبة عند طلوع ثغرة عصفور على طريق اربد باتجاه الشمال ونتج عنه 4 اصابات متوسطة تم اسعافهم بواسطة كوادر الدفاع المدني الى مستشفى جرش الحكومي، وجرى رفع المركبة عن حرم الشارع العام وفتح الطريق امام حركة السير .



وعلى طريق القطرانة وقع حادث تصادم مركبتين نتج عنه اصابة بالغة تم اسعافها الى مستشفى الكرك الحكومي وتم رفع الأثر المروري، كما وقع حادث تدهور مركبة على طريق المطار عند جسر القسطل باتجاه الجنوب نتج عنه اصابة بالغة اسعفت الى مستشفى التوتنجي، وتم فتح الطريق امام حركة المركبات .



وبين مندوب إدارة السير خلال التقرير المروري الصباحي، أن الانتشار الواسع لمجموعات السير على الطرق الرئيسية وأمام مداخل ومخارج الأنفاق والجسور والمدارس إجراءات تهدف إلى توفير البيئة المرورية الآمنة من خلال رفع الإعاقات المرورية وضبط المخالفات الخطرة وتقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها .



وأشار إلى أنه وخلال الفترة الصباحية تم التعامل مع بعض المعيقات المرورية والتي تمثلت بتعطل مركبتين داخل نفق صويلح باتجاه خلدا، وحادث تصادم 3 مركبات عند جسر القصور باتجاه دوار الداخلية اقتصر على أضرار مادية فقط، مما أحدث بعض الأثر المروري ويجري التعامل معه في الموقع وتسيير حركة السير.



وعُللت أسباب الحوادث المذكورة بالتتابع القريب ،وعدم ترك مسافة آمان، والانشغال بمشتتات الانتباه.



ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على انسيابية حركة السير و المحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة الى ذلك مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على مدار ٢٤ ساعة.

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