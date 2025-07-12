الصحفيين تحول 29 شخصا من منتحلي صفة الصحفي والإعلامي إلى الوحدة القانونية

الوكيل الإخباري- عقد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين جلسته الدورية، اليوم السبت، ووافق خلالها على تحويل 29 شخصًا من منتحلي صفة الصحفي والإعلامي إلى الوحدة القانونية في النقابة، وذلك استنادًا إلى توصية لجنة حماية المهنة، تمهيدًا لبدء الإجراءات القانونية بحقهم.

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وأوضحت اللجنة أن هذه الأسماء وردت ضمن قائمة أولية خضعت للتدقيق والتحقق من مخالفتها للتشريعات المعمول بها، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على مراجعة المزيد من الحالات الأخرى التي ترد إلى اللجنة تباعًا.



وأكدت اللجنة أن النقابة تستند في إجراءاتها إلى قوانين نقابة الصحفيين، وقانون المطبوعات والنشر، وقانون العقوبات، التي تجرم منتحلي صفة الصحفي والإعلامي، سواء عبر المنصات الرقمية أو خلال المؤتمرات والمناسبات العامة والخاصة.



وفي سياق متصل، وافق المجلس على طلبات التسجيل في سجل المؤازرين لكل من: سيف الدين القومان، وإبراهيم مرعي، وراشد فريحات.



كما استمع المجلس إلى شرح مفصل حول ملف الأكشاك التابعة للنقابة، وقرر إحالة الحالات المخالفة إلى الدائرة القانونية. وباشر مجلس النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مستأجري الأكشاك المملوكة للنقابة، ممن ثبتت مخالفتهم للأنظمة والتعليمات المعتمدة، وفقًا للتقارير الواردة.