الصحفيين تدعو المؤسسات الصحفية والإعلامية للالتزام بأخلاقيات المهنة

واطّلع المجلس، برئاسة الزميل طارق المومني، على محاضر اجتماعات لجان الحريات ومركز التدريب ولجنة العضوية ولجنة حماية المهنة.
وقرر إحالة التسويات المالية العائدة لعدد من المؤسسات الإعلامية إلى اللجنة المختصة، إضافة إلى إحالة عدد من طلبات التدريب إلى لجنة العضوية لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها.
وفي سياق متصل، أدت الزميلة رانية أبو النادي القسم القانوني أمام مجلس النقابة، وفقًا لأحكام قانون النقابة وأنظمتها.
