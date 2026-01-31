الصحفيين تدعو المؤسسات الصحفية والإعلامية للالتزام بأخلاقيات المهنة

الوكيل الإخباري- دعا مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، خلال جلسته التي عقدها اليوم السبت، المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى الالتزام بأخلاقيات العمل المهني، وبما يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية، وضرورة الإشارة إلى المصدر الأصلي لناشر الخبر.

واطّلع المجلس، برئاسة الزميل طارق المومني، على محاضر اجتماعات لجان الحريات ومركز التدريب ولجنة العضوية ولجنة حماية المهنة.



وقرر إحالة التسويات المالية العائدة لعدد من المؤسسات الإعلامية إلى اللجنة المختصة، إضافة إلى إحالة عدد من طلبات التدريب إلى لجنة العضوية لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها.