"الصحفيين" تنظم دورة تدريبية حول "تطويع أدوات الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار"

وأوضحت النقابة، أن الدورة تستهدف كوادر المؤسسات الإعلامية والتعليمية، وتهدف إلى تمكين الصحفيين من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإخباري وتحليل البيانات، مع التركيز على الأبعاد الأخلاقية والمهنية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات.
وبينت، أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين النقابة وجامعة الحسين التقنية، والتي تسعى إلى تطوير المهارات الرقمية والإعلامية، وتعزيز جاهزية القطاع الإعلامي لمتطلبات التحول التكنولوجي.
