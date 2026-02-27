"الصحفيين" تنظم دورة تدريبية حول "تطويع أدوات الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار"

الوكيل الإخباري- نظمت نقابة الصحفيين، دورة تدريبية متخصصة حول "تطويع أدوات الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار"، بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية، وشركة UTP المتخصصة في إنتاج المحتوى المولد باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت النقابة، أن الدورة تستهدف كوادر المؤسسات الإعلامية والتعليمية، وتهدف إلى تمكين الصحفيين من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإخباري وتحليل البيانات، مع التركيز على الأبعاد الأخلاقية والمهنية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات.