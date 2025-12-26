"الصحفيين" تواصل رصد الحسابات التي تجري مقابلات مع طلبة التوجيهي عبر المنصات

ونوهت اللجنة إلى أن هذه الممارسات من غير الصحفيين المعتمدين رسميًا أضرت بامتحان الثانوية العامة ووزارة التربية والتعليم والعمل الصحفي المهني، ما انعكس على سمعة القطاع التعليمي في الدولة، من خلال تحويل امتحان وطني إلى محتوى ترفيهي وإعلاني بهدف زيادة المشاهدات والأرباح.
