"الصحفيين" تواصل رصد الحسابات التي تجري مقابلات مع طلبة التوجيهي عبر المنصات

الوكيل الإخباري- أكدت لجنة حماية المهنة في نقابة الصحفيين الأردنيين، استمرارية رصدها للحسابات المنتحلة للصفات الصحفية والإعلامية، والمتخصصة بإجراء مقابلات مع طلبة التوجيهي وذويهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

