الجمعة 2025-12-26 07:35 م

"الصحفيين" تواصل رصد الحسابات التي تجري مقابلات مع طلبة التوجيهي عبر المنصات

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين
نقابة الصحفيين الأردنيين
الجمعة، 26-12-2025 06:13 م

الوكيل الإخباري-   أكدت لجنة حماية المهنة في نقابة الصحفيين الأردنيين، استمرارية رصدها للحسابات المنتحلة للصفات الصحفية والإعلامية، والمتخصصة بإجراء مقابلات مع طلبة التوجيهي وذويهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونوهت اللجنة إلى أن هذه الممارسات من غير الصحفيين المعتمدين رسميًا أضرت بامتحان الثانوية العامة ووزارة التربية والتعليم والعمل الصحفي المهني، ما انعكس على سمعة القطاع التعليمي في الدولة، من خلال تحويل امتحان وطني إلى محتوى ترفيهي وإعلاني بهدف زيادة المشاهدات والأرباح.

 
 


