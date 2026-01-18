"الصحفيين" يثمن جهود الأمن في القبض على متهميْن بالاعتداء على الزميل التميمي

وأشار المجلس الى متابعته مجريات التحقيق إلى حين تحويل المتهمين إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل وفق أحكام القانون، مشددا على ثقته بالأجهزة الأمنية والقضائية وحرصها الدائم على إنفاذ سيادة القانون وحماية المواطنين والصحفيين.
وتمنى المجلس الشفاء العاجل للزميل التميمي الذي ما يزال يتلقى العلاج على سرير الشفاء في مستشفى الزرقاء الحكومي.
