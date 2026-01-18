الأحد 2026-01-18 12:46 ص

"الصحفيين" يثمن جهود الأمن في القبض على متهميْن بالاعتداء على الزميل التميمي

ن
أرشيفية
 
الأحد، 18-01-2026 12:33 ص

الوكيل الإخباري-  ثمن مجلس نقابة الصحفيين سرعة استجابة مديرية الأمن العام، وتمكنها من تحديد هوية الجناة وحصر الاشتباه بشخصين اعتديا على الزميل الصحفي فيصل التميمي، حيث جرت ملاحقتهما وتحديد مكان وجودهما وإلقاء القبض عليهما.

اضافة اعلان


وأشار المجلس الى متابعته مجريات التحقيق إلى حين تحويل المتهمين إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل وفق أحكام القانون، مشددا على ثقته بالأجهزة الأمنية والقضائية وحرصها الدائم على إنفاذ سيادة القانون وحماية المواطنين والصحفيين.


وتمنى المجلس الشفاء العاجل للزميل التميمي الذي ما يزال يتلقى العلاج على سرير الشفاء في مستشفى الزرقاء الحكومي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

H

طب وصحة دراسة تحذر من الاستخدام المفرط لمضادات الحيوية

ل

أخبار محلية وفاة طفلتين وإصابة والدهما إثر استنشاقهم غازات من منقل حطب في معان

ن

أخبار محلية "الصحفيين" يثمن جهود الأمن في القبض على متهميْن بالاعتداء على الزميل التميمي

ن

عربي ودولي ترامب: الدول التي أرسلت قواتها إلى غرينلاند تلعب لعبة خطيرة

ل

أخبار محلية أنشطة شبابية وثقافية في الطفيلة وإربد

ل

أخبار محلية وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

ت

أخبار محلية حملة بيئية في جرش وبني عبيد

م

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا



 






الأكثر مشاهدة