الصغيّر نقيباً لشركات الدعاية والإعلان وخدمات التسويق

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، أكد الصغيّر أن النقابة ستعزز خلال الفترة المقبلة دور القطاع في الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية دعم المهن التي تندرج تحت مظلة النقابة، وتشمل: الدعاية والإعلان، وخدمات التسويق بأنواعها، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي، وخدمات حجز الإعلانات، وتنظيم المؤتمرات والمعارض والمناسبات، والتصميم الجرافيك، والاستشارات الإعلامية والإعلانية.
بدوره، أكد مجلس النقابة أن الجهود الجماعية ستوجه نحو رفع مستوى المهنية في القطاع، وحمايته من التجاوزات التي تعيق تطوره، بما يضمن بيئة عمل مستدامة تخدم جميع الأطراف وتدعم الاقتصاد الوطني.
-
أخبار متعلقة
-
سلطة وادي الأردن و"الفاو" تبحثان تعزيز التعاون
-
العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة ويقظة شعبه يزداد قوة وصلابة
-
"تجارة عمان" تستضيف بعثة تجارية تونسية
-
البرلمان العربي يثمن جهود الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية
-
التلهوني يترأس اجتماع حول تعزيز العقوبات البديلة في قطاع العدالة
-
افتتاح المؤتمر الدولي لتعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني
-
الأردن يحل ضيف شرف في معرض الكتاب الدولي للكويت
-
300 ألف مشارك ببرنامج "اردننا جنة"