الصغيّر نقيباً لشركات الدعاية والإعلان وخدمات التسويق

الوكيل الإخباري - اختارت الهيئة العامة لنقابة وكالات الدعاية والإعلان ومكاتب التصميم فلاح الصغيّر نقيبا جديدا، في حين شمل تشكيل مجلس النقابة كلا من محمد النابلسي، نائبا للنقيب، وزيد ناصر، أمينا للسر، وعمر العرموطي، أمينا للصندوق، وعنود برقاوي، نائبا لأمين السر، وسيف الخفش ومهند النسور عضوين بالمجلس.

اضافة اعلان



وبحسب بيان اليوم الأربعاء، أكد الصغيّر أن النقابة ستعزز خلال الفترة المقبلة دور القطاع في الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية دعم المهن التي تندرج تحت مظلة النقابة، وتشمل: الدعاية والإعلان، وخدمات التسويق بأنواعها، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي، وخدمات حجز الإعلانات، وتنظيم المؤتمرات والمعارض والمناسبات، والتصميم الجرافيك، والاستشارات الإعلامية والإعلانية.