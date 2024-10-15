الصفدي: إسرائيل تستخدم سلاح التجويع وتستهدف المستشفيات لإفراغ شمال غزة

الوكيل الإخباري- حذر نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مما يجري في شمال غزة، بحيث لم يدخل شاحنة مساعدات واحدة إلى شمال القطاع منذ شهر ونصف.

اضافة اعلان



وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي، على هامش مؤتمر مستقبل فلسطين، المنعقد في تركيا، الثلاثاء، إن الاحتلال يسعى إلى إفراغ شمال القطاع من سكانه، عبر استهداف المستشفيات، واستخدام سلاح التجويع ضد المدنيين.



وأوضح أن وقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات الإغاثية على غزة، أولوية قصوى الآن.



وأضاف الصفدي،"اليوم الوضع في غزة أسوأ مما كان عليه في الماضي، وإسرائيل تريد أن تجعل غزة منطقة غير صالحة للحيلة لتهجير أهلها".



وقال الصفدي، ما فعلته إسرائيل على مدار عام دمر البنى التحتية في غزة وجعلت القطاع منطقة غير قابلة للحياة، مضيفا "نطالب العالم بتحمل مسؤولياته بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وبإلزام إسرائيل إدخال المساعدات الى غزة وفرض السلام والعالم يدرك ان حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والحكومة الإسرائيلية تمنع ذلك الان".



وحذر من اعتداءات إسرائيل على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة.



وبين أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، هو الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ونتابع الأوضاع هناك بشكل مستمر وهناك سياسة إسرائيلية ممنهجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني الدائم في المقدسات وتغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية وهذا خط احمر للأردن والعرب والمسلمين.



وفيما يتعلق بلبنان، قال الصفدي، إن إسرائيل شردت مليون و200 ألف لبناني من بلادهم ومن مناطق سكناهم.



الصفدي قال إن مجلس الأمن لا يقوم بدوره في حفظ الأمن والسلم سواء في غزة أو لبنان، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية لا تتحدث إلا بلغة الحرب والدمار.