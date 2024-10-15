 
الثلاثاء 2024-10-15 03:51 م
 
 

الصفدي: إسرائيل تستخدم سلاح التجويع وتستهدف المستشفيات لإفراغ شمال غزة

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
الثلاثاء، 15-10-2024 02:06 م

الوكيل الإخباري- حذر نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مما يجري في شمال غزة، بحيث لم يدخل شاحنة مساعدات واحدة إلى شمال القطاع منذ شهر ونصف.

اضافة اعلان


وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي، على هامش مؤتمر مستقبل فلسطين، المنعقد في تركيا، الثلاثاء، إن الاحتلال يسعى إلى إفراغ شمال القطاع من سكانه، عبر استهداف المستشفيات، واستخدام سلاح التجويع ضد المدنيين.


وأوضح أن وقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات الإغاثية على غزة، أولوية قصوى الآن.


وأضاف الصفدي،"اليوم الوضع في غزة أسوأ مما كان عليه في الماضي، وإسرائيل تريد أن تجعل غزة منطقة غير صالحة للحيلة لتهجير أهلها".


وقال الصفدي، ما فعلته إسرائيل على مدار عام دمر البنى التحتية في غزة وجعلت القطاع منطقة غير قابلة للحياة، مضيفا "نطالب العالم بتحمل مسؤولياته بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وبإلزام إسرائيل إدخال المساعدات الى غزة وفرض السلام والعالم يدرك ان حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والحكومة الإسرائيلية تمنع ذلك الان".


وحذر من اعتداءات إسرائيل على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة.


وبين أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، هو الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ونتابع الأوضاع هناك بشكل مستمر وهناك سياسة إسرائيلية ممنهجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني الدائم في المقدسات وتغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية وهذا خط احمر للأردن والعرب والمسلمين.


وفيما يتعلق بلبنان، قال الصفدي، إن إسرائيل شردت مليون و200 ألف لبناني من بلادهم ومن مناطق سكناهم.


الصفدي قال إن مجلس الأمن لا يقوم بدوره في حفظ الأمن والسلم سواء في غزة أو لبنان، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية لا تتحدث إلا بلغة الحرب والدمار.


وتابع، "رسالتنا إلى العالم إذا لم يوضع حد للعقائدية المتطرفة التي تقضي على الأطفال والنساء وتدمر مرافق الحياة وتحرمهم غذائهم ودوائهم فنحن أمام تصعيد خطير في المنطقة برمتها".

 
gnews

أحدث الأخبار

المهندس هشام المومني

أخبار محلية المومني: اجراء المراجعات لشروط الاستفادة من فلس الريف تهدف الى تحقيق العدالة

جلالة الملك عبدالله الثاني في استقبال وفد من لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأمريكي

أخبار محلية جلالة الملك يستقبل وفداً من لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأمريكي

خلال الاجتماع

أخبار محلية اللجنة الداخلية (القانونية) لحزب الاتحاد الوطني الأردني تعقد اجتماعها الأول في عمان لمناقشة تعديل جملة من القوانين

تعبيرية

منوعات زوج من الباندا ينطلقان من الصين إلى واشنطن

ارشيفية

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1575 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

لقطة من الحادث

منوعات مصر: حبس سائق حافلة حادث الجلالة.. والنيابة تكشف مفاجأة

تعبيرية

عربي ودولي "الأغذية العالمي" و "اليونيسيف" تطلبان تمويلا إضافيا للاحتياجات الإنسانية في لبنان

لقاء سابق بين السيسي وبن سلمان

عربي ودولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتوجه إلى مصر



 


الأكثر مشاهدة