الصفدي: إسرائيل تمنع المساعدات من دخول غزة وهي عملية تطهير عرقي

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إن المساعدات تُمنع من قبل إسرائيل من دخول قطاع غزة وهي عملية تطهير عرقي لتهجير السكان.

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وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن موقف المملكة موقف واضح أكده جلالة الملك عبدالله الثاني أكثر من مرة، والأولوية الحالية وقف العدوان على غزة ووقف الكارثة الإنسانية، ثم العمل لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة والذي يشكل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.



وأضاف الصفدي، أنه بحث مع بوريل كيفية المضي لوقف العدوان على غزة ولبنان.