الصفدي: إفلات إسرائيل من العقاب مكنها من مواصلة خروقاتها

وأكد الصفدي خلال كلمته في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط أن إسرائيل تخرق الاتفاق المبرم بينها وبين الاتحاد الأوروبي ويتوجب مواجهة ذلك بكل شجاعة وجرأة حتى لا يفقد الاتحاد الأوروبي مصداقيته.
وبين الصفدي أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تريد إبعاد كل الفلسطينيين من أراضيهم ولا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي.
وأوضح الصفدي أن هناك العديد من المدن التي تم تدميرها بفعل القنابل ويتم استهدافها دون توقف.
وبين الصفدي أن هناك العديد من الأمور التي يجب مجابهتها، حيث مئات الآلاف من الطلبة فقدوا منازلهم، وأصبحت المدارس ملاجئ لهم والتي أيضا تعرضت للقصف، وتم استهداف العديد من الأطفال داخل هذه المدارس، لافتا النظر إلى أن هناك أكثر من 40 ألف طفل تحت سن 16 عاما لم يلتحقوا بالدراسة في الفترة الحالية.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الأمير فيصل الحكومي
-
تطوير العقبة و "غاز مصر" تنفذان مشروع تزويد القويرة الصناعية بالغاز الطبيعي
-
أمانة عمان تعلن الفائزين بجائزة حبيب الزيودي للشعر
-
وزيرة النقل تستقبل السفير الأسترالي لدى الاردن
-
توجيهات من رئيس الوزراء جعفر حسان بشأن المدارس
-
إشادة بقرارات الحكومة لدعم السياحة العلاجية
-
فصل الكهرباء من 8:30 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصرا عن مناطق غدا - اسماء
-
مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين وتجارة عمان