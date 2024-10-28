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الصفدي: إفلات إسرائيل من العقاب مكنها من مواصلة خروقاتها

الصفدي
أيمن الصفدي
الإثنين، 28-10-2024 12:16 م

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي إن إفلات إسرائيل من العقاب مكنها من مواصلة خروقاتها.

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وأكد الصفدي خلال كلمته في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط أن إسرائيل تخرق الاتفاق المبرم بينها وبين الاتحاد الأوروبي ويتوجب مواجهة ذلك بكل شجاعة وجرأة حتى لا يفقد الاتحاد الأوروبي مصداقيته.


وبين الصفدي أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تريد إبعاد كل الفلسطينيين من أراضيهم ولا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي.


وأوضح الصفدي أن هناك العديد من المدن التي تم تدميرها بفعل القنابل ويتم استهدافها دون توقف.


وبين الصفدي أن هناك العديد من الأمور التي يجب مجابهتها، حيث مئات الآلاف من الطلبة فقدوا منازلهم، وأصبحت المدارس ملاجئ لهم والتي أيضا تعرضت للقصف، وتم استهداف العديد من الأطفال داخل هذه المدارس، لافتا النظر إلى أن هناك أكثر من 40 ألف طفل تحت سن 16 عاما لم يلتحقوا بالدراسة في الفترة الحالية.

 
gnews

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