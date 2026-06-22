الصفدي: احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها أساس العلاقات مع إيران

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن الدول العربية أكدت دعم مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وضرورة نجاح المفاوضات التي انطلقت، مثمنا الجهود التي بذلتها باكستان وتركيا وقطر ومصر والسعودية للوصول إليها.

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وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عبد اللطيف الزياني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عقب انتهاء أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165 في عمّان، أن الحديث خلال الاجتماعات ركز على الوقوف خلف الجهود الرامية إلى إنجاح المفاوضات والتوصل إلى حل شامل يعالج أسباب التوتر السابقة، بما يضمن أمن الدول العربية وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها.



وأكد أن الدول العربية لم تكن طرفا في الحرب ولم ترغب في اندلاعها، مشيرا إلى أنها كانت وما تزال تريد علاقات طيبة مع إيران، إلا أن الوصول إلى هذه العلاقات يتطلب معالجة أسباب التوتر السابقة، وفي مقدمتها التدخل في شؤون الدول العربية.



وشدد الصفدي على أن ما تريده الدول العربية هو وقف التدخلات واحترام سيادة الدول العربية والعمل وفق الأسس التي تض من احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.