الصفدي: احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها أساس العلاقات مع إيران

وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عبد اللطيف الزياني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عقب انتهاء أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165 في عمّان، أن الحديث خلال الاجتماعات ركز على الوقوف خلف الجهود الرامية إلى إنجاح المفاوضات والتوصل إلى حل شامل يعالج أسباب التوتر السابقة، بما يضمن أمن الدول العربية وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها.
وأكد أن الدول العربية لم تكن طرفا في الحرب ولم ترغب في اندلاعها، مشيرا إلى أنها كانت وما تزال تريد علاقات طيبة مع إيران، إلا أن الوصول إلى هذه العلاقات يتطلب معالجة أسباب التوتر السابقة، وفي مقدمتها التدخل في شؤون الدول العربية.
وشدد الصفدي على أن ما تريده الدول العربية هو وقف التدخلات واحترام سيادة الدول العربية والعمل وفق الأسس التي تض
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يستقبل كايا كالاس
-
وفد من الخدمات الطبية يزور بعثة الأمم المتحدة في الكونغو للاطلاع على إجراءات مكافحة فيروس الإيبولا
-
الجغبير يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع باكستان
-
الأمانة تبحث والجامعة الأردنية تجميل وسط البلد
-
الصفدي: لا سلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية
-
برعاية العيسوي.. مبادرة اتحاد أردنيات تنظم احتفالا بالاستقلال
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح مباني كتيبة الحرس الملكي الآلية/ 6 في موقعها الجديد
-
وزير الشباب يتفقد جاهزية بث مباريات النشامى